Canvi climàtic i espiada amb Pegasus

El Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic és un organisme de l’ONU que es dedica a seguir el canvi climàtic, a avaluar com va evolucionant la situació i a proposar mesures per evitar els seus efectes negatius. I, una vegada més, en un informe publicat aquesta setmana fa una crida gairebé desesperada a adoptar mesures urgents que garanteixin un futur habitable a tothom. I assegura que el desafiament és cada dia més gran perquè continua havent-hi un creixement constant de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle pel fet que les decisions que s’han adoptat fins ara són del tot insuficients per frenar les alteracions negatives del clima. La conseqüència és que els fenòmens meteorològics extrems cada vegada són més freqüents i perillosos, i ja afecten fins i tot la producció d’aliments i l’accés a l’aigua, que perjudica especialment aquelles àrees del món que menys han contribuït a l’efecte hivernacle. L’informe insisteix en l’imprescindible augment del finançament de mesures que limitin el canvi climàtic, que han de ser immediates per tal de ser efectives. D’altra manera, el problema empitjorarà molt de pressa i cada cop serà més difícil de superar i de revertir. Tot un repte per als que tenen capacitat de decisió en aquests àmbits.

Aquesta setmana s’ha conegut també un altre informe sorprenent: el que elabora i difon oficialment el Departament d’Estat dels Estats Units sobre pràctiques de drets humans a molts països del món, entre ells a l’Estat espanyol. I en aquest informe, en un apartat de nom tan significatiu com «Interferències arbitràries o il·legals», apareix l’espionatge denunciat l’abril passat per Citizen Lab que va afectar 65 telèfons mòbils d’independentistes catalans entre el 2017 i el 2020, remarcant que entre els espiats hi havia membres del Parlament Europeu, expresidents de la Generalitat, activistes i polítics catalans. S’hi diu també que la responsable del Centro Nacional de Inteligencia només va reconèixer haver-ne espiat 18 i que des d’aquell moment aquesta qüestió no s’ha aclarit. La publicació d’aquesta informació en un document oficial dels Estats Units i esmentant que són «interferències arbitràries o il·legals» no deu haver agradat gaire al Govern espanyol, que segurament haurà fet arribar la seva queixa al Departament d’Estat nord-americà. Però és el que passa sovint: quan es cometen il·legalitats d’amagat, com les que va descobrir Citizen Lab, sempre és possible que acabin apareixent a la llum pública, encara que teòricament hagin estat camuflades com a secrets d’estat.

Precisament també al començament d’aquesta setmana va viatjar a Madrid la comissió del Parlament Europeu encarregada de reunir informació sobre l’espionatge que es va fer amb el programa Pegasus. Però el tractament que va rebre per part de la Secretaria d’Estat del Ministeri d’Exteriors segur que va convèncer els comissionats europeus que no aconseguirien cap informació rellevant, tret d’una afirmació rotunda i repetida: que les queixes contínues dels polítics catalans teòricament espiats amb Pegasus formaven part d’una de les nombroses campanyes organitzades pels separatistes per fer-se la víctima. Res de nou, és clar. Però segurament prou per convèncer els membres de la comissió del Parlament Europeu que, efectivament, l’Estat espanyol era al darrere de l’espionatge.