Tancant files al Barça

Les penyes blaugrana no són una representació fidel del barcelonisme en general, però saber què pensen els seus responsables sobre el cas Negreira projecta alguna llum sobre com està vivint el món blaugrana les informacions que plouen dia rere dia sobre els pagaments realitzats pel club durant anys a l’exàrbitre i el seu fill. A les penyes hi ha la convicció unànime que parlar d’àrbitres xiulant a favor del Barça és una broma, i que una tempesta legal i mediàtica com la que s’està desenvolupant només es pot explicar per les ganes que hi ha en els estaments polítics, esportius i mediàtics espanyols d’atacar el Barça i perjudicar-lo. Asseguren que els fets desmenteixen rotundament que hi hagi hagut cap tracte de favor, i esperen que el club donarà explicacions quan la directiva consideri que és el moment. Sorprèn que, al costat d’aquesta postura defensiva, no hi hagi, alhora, alguna indignació per l’alegria desmanegada amb què s’han pagat durant anys grans quantitats de diners que no se sap ni on són ni per a què servien, però no: l’autodefensa és tan intensa que no deixa lloc per a cap indignació. Algú n’hauria de prendre nota: el món blaugrana tanca files.