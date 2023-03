El 1935, en plena Segona República, el polític conservador José Calvo Sotelo va fer famosa la frase «Espanya antes roja que rota», que va ser tota una declaració de principis de les prioritats de la dreta espanyola. Però canviant l’adjectiu, també ha estat útil per als patriotes espanyols d’esquerres.

Aquesta setmana hem vist com un antic comunista, Ramón Tamames, no tenia cap inconvenient a encapçalar la moció de censura promoguda per l’extrema dreta de Vox, que es fonamentava en la crítica al govern de Pedro Sánchez perquè governa amb els enemics de la pàtria, és a dir amb independentistes com ERC i Bildu. I, naturalment, el vell professor va mostrar-se preocupat per la immersió lingüística a Catalunya i pel fet que els partits independentistes tinguin, segons ell, una sobrepresentació que condiciona el govern de «la nació».

Catalans i bascos van demostrar que els nacionalistes o independentistes necessiten més vots per cada diputat que treuen que els partits d’àmbit estatal i Rufián, d’ERC, va fer una demostració empírica dels efectes que la immersió lingüística va tenir en el seu cas. Però Ramón Tamames no va canviar d’opinió perquè devia pensar: Espanya, abans fatxa que trencada.