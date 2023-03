La brossa a Manresa

L’Ajuntament de Manresa començarà a implantar en la segona meitat de l’any el nou sistema de recollida d’escombraries a Manresa, que suposa que, per primera vegada en una ciutat mitjana del país, els contenidors no estaran sempre oberts. Estaran tancats i els usuaris tindran una targeta que permetrà obrir-los d’acord amb unes normes. El regidor responsable, Pol Huguet, és taxatiu: se seleccionarà la brossa perquè l’alternativa serà quedar-se-la a casa, i hi haurà informadors circulant pels contenidors per explicar-ho. El punt essencial és que, a diferència d’altres sistemes implantats en municipis més petits que van ser pioners, a Manresa l’orgànica i els envasos relacionats amb el menjar diari es podran llençar cada dia. Això no era possible en altres pobles, on l’exercici mediambientalista consistia a quedar-se les restes de sardina a casa durant tres dies. Això no era ecologia, això era, simplement, una barroera retallada de servei. No serà el cas a Manresa, i això fa pensar que, amb molta informació i paciència, funcionarà. Alhora, és una lliçó per als qui responien a les crítiques pel mal servei amb acusacions de falta de sentit ecològic. Era una excusa de mal pagador. Mala política.