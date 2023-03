Què es decideix el 28 de maig

El 28 de maig elegirem regidors. Només això. Tant com això. Val la pena recordar-ho quan es parla de l’impacte de la moció de censura en les eleccions municipals, i d’aquestes en les generals de desembre. Polítics i comentaristes estan convençuts que els discursos del debat influiran en l’orientació del vot d’aquí a dos mesos, i és possible que tinguin una part de raó. Fins i tot molta raó. Però als ciutadans ens convé no perdre de vista la qüestió fonamental: el 28 de maig elegirem els regidors dels ajuntaments, d’entre els quals sortiran els nous alcaldes, i l’encert de la tria serà determinant per a molts aspectes de la nostra qualitat de vida els propers quatre anys. Ens convé no equivocar-nos.

Seria un error decidir el vot a les eleccions municipals a partir de les actuacions del teatre parlamentari espanyol –o del català. Equivaldria a mirar en una direcció mentre caminem en una altra: una bona manera d’entrebancar-nos. Fins i tot els qui poden votar un candidat a alcalde que fins ara ha estat diputat més o menys brillant han de pensar que fer discursos a l’hemicicle de Madrid i governar un ajuntament són feines molt diferents. L’únic punt en comú és que per accedir a un lloc i a l’altre cal una certa capacitat de seduir els votants... i és indispensable caure bé al secretari general i al comitè de llistes del partit. Per mitjà del nostre sufragi exercim el dret a decidir el govern local. Lliurar-lo a una llista determinada perquè el portaveu del corresponent partit al Congrés ha estat prou bé al debat de la moció de censura és jugar a la loteria amb el futur del municipi. I votar sempre els mateixos per identificació partidista és com llançar una fletxa amb els ulls embenats i esperar que faci diana per raons còsmiques. Sota les sigles nacionals que ens cauen més simpàtiques s’hi poden amagar una trepa d’enzes locals, i una bandera que ens deixa indiferents podria estar presentant el millor equip de govern municipal possible. Val la pena fixar-s’hi i espigolar.