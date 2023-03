Metavers sense poesia

S’ha d’agrair als quatre geeks que van inventar les xarxes socials la seva intenció inicial, perfectament lloable i amb la qual un s’identifica fàcilment, que no era cap altra que cardar més. O cardar, sense més ni més. N’hi ha prou amb veure l’aspecte friqui que aquests pioners lluïen fa 20 anys per confirmar que la necessitat aguditza l’enginy. La meva generació s’ha beneficiat d’aquesta tecnologia –les noves no han conegut altra cosa– i ha vist com les portes de determinat corral de la nostra existència s’obrien per obra i gràcia del progrés, que no del progressisme, que és una altra cosa molt més contingent i borrosa. Aquests invents han sigut al sexe el que l’AVE als transports o la Thermomix a la cuina. Han accelerat tràmits vitals abans complicats i burocràtics, i ens han estalviat el mal trago d’haver de parlar per telèfon amb un registrador de la propietat o un general de divisió, perquè, si us plau, ens passés la seva filla. Beneïts siguin.

Però els seus creadors s’han animat i, mentre dominen les nostres ments i les nostres pulsions, dominen també el món. Els governs fan avui escorços i cabrioles per no haver de quadrar-se davant aquesta realitat. La foto de Zuckerberg davant el Congrés dels EUA va ser la millor escenificació d’aquesta nova relació de poder, un acte públic de retractació, un Galileu del segle XXI. Eppur si muove. El seu èxit es basa en el fet que s’han dirigit directament als nostres instints més bàsics i no han demanat permís. S’han prevalgut de la nostra vis social per atiar el nostre individualisme, molt més potent. Aquest seria l’amor a nosaltres mateixos, un amor narcisista. Les xarxes socials, letals mirallets lacustres.

Així, en temps de feminisme i cancel·lació, de mitús i siessís, vivim una febre de les fotografies al cul Kardashian, generalment acompanyades per les seves orgulloses propietàries d’alguna cita vagant al peu, de Paulo Coelho o Khalil Gibran, que és el millor emètic que avui es dona sense recepta. En l’era de les relacions obertes i el poliamor –WhatsApp ha sigut el Vietnam de les relacions de parella–, se’ns bombardeja cada estiu amb imatges de matrimonis que sabem trencats en platges que sabem inexistents, i en l’era del fasting (dejuni), amb pantagruèliques col·lacions en 2D, incoherents amb el culte al cos, la digestió i la fam al món.

El més interessant, com gairebé sempre, és el que tot això revela, que és el que no es veu, la caverna de Plató del que mostra la pantalla, el mecanisme d’aquesta tramoia que és l’afany per igualar-nos als altres, perquè avui les relacions socials funcionen per pura imitació, per voler el que té i per fer el que fa l’altre. Anhels de classe mitjana. Déu va dir que ens estiméssim, no que ens imitéssim. Però Déu sembla que no pinta res en tota aquesta història. El seu evangeli és un missatge vintage. I som aquí, a la boira.

Les xarxes han aconseguit el que semblava impossible, l’aparent paradoxa de la divisió social per la multiplicació. Aquest miracle d’aritmètica no exponencial es produeix mitjançant l’exaltació de l’«això» freudià, que busca la satisfacció immediata –el like–, davant el superjò, més pendent del decòrum i del què diran.

La nostra identitat com a espècie sembla construir-se avui sobre un miratge, sobre una cosa tan il·lusòria com irreal, a la qual donem valor de realitat absoluta. El món és avui una rave d’exhibicionistes en què cada boig sembla estar parlant amb els seus amics imaginaris, una reproducció planetària del sanatori d’Algú va volar sobre el niu del cucut.

En menys de 10 anys, la nostra cosmogonia s’ha reduït al perímetre que marca la pantalla del nostre telèfon mòbil. Fem intents poc agosarats per allunyar-nos d’aquesta droga pagant retirs llunyans, a Bali o a Goa, però sabem que serem atrapats sense remissió pel Metavers que ve, una mentida en imatges 4D, que ens farà sortir al carrer amb unes ulleres de bussejador, aclucalls del burro en què ens hem convertit, i, llavors, el final ja no quedarà gaire lluny. Serveixi com a tancament que, de tot l’anterior, em declaro culpable.