La resposta és la D

Un ancià baixa per la carretera de Santpedor, de Manresa, pel mig de la calçada, demanant als conductors que l’atropellin. Els conductors l’esquiven. Amb el bastó en una mà i una bossa de plàstic a l’altra, dintre de la qual porta algunes pertinences, s’acosta a la vorera per abordar un vianant, que li dona algun diner. L’ancià l’abraça i li fa un petó a la galta. A l’ancià se li humitegen els ulls i el vianant continua el seu camí. Qui ha actuat adequadament? A, els conductors per aconseguir no atropellar-lo. B, el vianant per ajudar-lo. C, l’ancià. D, l’Administració. Una possibilitat de resolució de l’enigma seria encarregar un estudi per concurs públic mentre una comissió dedica hores extres a fer-ne el seguiment ignorant que el resultat final és bàsicament una còpia del d’una altra ciutat on tampoc es va materialitzar perquè no s’avalua el grau d’acompliment. Una altra possibilitat seria alliçonar el vianant perquè no financi el desesperat ancià, com passa quan es demana a la població que no alimenti els coloms. Si no els alimentes, marxen de la ciutat. També es pot multar l’ancià per comportament indegut i alteració de l’ordre públic amb risc per a la seguretat i els vehicles dels conductors. Podria molt bé ser que l’ancià no tingués assegurança de circulació i que els danys materials i personals fossin quantiosos per la seva irresponsable actuació. Així que si un alcaldable considera que cal multar l’ancià, el vianant i els conductors per no atropellar-los dissimuladament, i així solucionar el problema per la via ràpida, és d’extrema dreta. Si, per contra, opta per fer un estudi en el qual plasmar la problemàtica social començant per delimitar l’ús del llenguatge, com a eina bàsica de construcció de pensament, i que un cop estigui tot el contingut tan i tan polit que no digui absolutament res (l’ancià, i també el vianant, poden haver mort de vells durant el procés) seria d’extrema esquerra. En aquest cas cal multar els conductors per tenir cotxe. L’opció de centre seria no multar ningú. Encoratjar l’ancià a fer servir els mecanismes que, si existissin realment, no haurien permès que arribés fins a aquesta situació; lamentar la condescendència del vianant que revictimitza l’ancià i, el que és pitjor, distorsiona el paper de l’Administració que és garant que per la carretera de Santpedor no hi ha passat cap ancià en aquestes condicions, que els conductors el van confondre amb un senglar i que els diners transaccionats no havien pagat IVA, així que millor deixar el tema per als que hi entenen. D al sé atsopser aL.