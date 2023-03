Gandesa-Rapitenca a la Superbowl

Deu ser cosa de l’edat, però no acabo d’entendre que més de noranta mil persones en viu i dos milions per l’audiovisual s’entusiasmessin diumenge per un torneig de futbol disminuït a càrrec de jugadors de categories regionals acostumats a jugar davant d’unes desenes de familiars, amics i veïns. Doncs això va passar al Camp Nou per obra i gràcia de Gerard Piqué i la Kings League que s’ha inventat amb uns amics streamers, aquests tipus engrescats que es munten un canal personal de televisió a internet per explicar coses i tenen molta audiència perquè cauen bé. Julio Iglesias va dir: «Jo no venc veu, jo venc estil». Doncs això és el que ofereixen els nous reis de la comunicació. Piqué i l’streamer Ibai Llanos van dir-se: «I si fem una mena de lliga d’una mena de futbol amb molta gresca i més xou que pilota?». I els ha funcionat. Però continuo tenint dificultats per assimilar-ho.

És clar que tampoc no he entès mai la lògica de Sálvame i els seus derivats. Ja saben, les tardes de Tele5 amb el premi Ondas Jorge Javier Vázquez i els seus «col·laboradors» que s’emboliquen en discussions abruptes i laberíntiques sobre les calces i les banyes de terceres persones, o fins de les pròpies. Mira que m’hi he esforçat, però no aconsegueixo aguantar més de cinc minuts de programa, perquè no sé qui són ni els qui parlen ni aquells sobre els que parlen. He deduït que uns i altres surten al programa perquè són famosos i són famosos perquè surten al programa, i això constitueix un univers autoreferencial de comprensió limitada als que estan en possessió dels codis. Sembla ser que al final de tot l’arbre de coneixement del sistema hi ha una senyora que va ser nòvia d’un torero guapo. És l’edat, sens dubte. No entenc res. M’agrada gaudir de bons espectacles i veig sovint la Superbowl, amb la seva famosa mitja part musical inclosa, però la gran festa del futbol americà es construeix sobre l’equivalent d’un Barça-Madrid o d’un Bayern-Liverpool, no d’un Gandesa-Rapitenca.