Zona de vianants a Sant Salvador de Guardiola

Els veïns del carrer Josep Pesarrodona del municipi de Sant Salvador de Guardiola volem comunicar la mala gestió de l’Ajuntament en matèria de trànsit rodat, concretament en un tram de vint metres del carrer Pesarrodona. Té un ample de calçada de 3 metres i vint metres de llargada, sense voreres ni cap tipus de senyalització; l’oficina de Correus es troba al mig del tram.

Davant d’aquesta situació, vam presentar una instància demanant que aquest tram fos tan sols per a vianants, ja que representa un perill per a les persones que accedeixen a establiments, als domicilis, al parc infantil, al camí escolar, etc.

Sabem que les diversitats de les persones poden ser definitives o temporals, com anar amb bosses a les mans quan comprem als establiments, conduir un cotxet de nadó, una persona gran portant un caminador, o anar amb cadira de rodes.

Quan es coincideix amb un vehicle, en aquestes situacions no es disposa de l’amplada mínima de seguretat viària, ni tampoc es disposa de l’ample de lliure moviment d’1,5 metres.

Per instància, els veïns van facilitar diverses normatives genèriques i, finalment, es va demanar que el tram fos sols per a vianants, prohibint així el trànsit rodat als vehicles. Aquesta conclusió es va fer pensant en la mobilitat reduïda, la diversitat i en la seguretat dels nostres ciutadans, que en aquest tram queda vulnerada.

L’Ajuntament va realitzar tres reunions amb les parts, i en l’última ens comuniquen que, després de la remodelació que s’està realitzant en el nucli, el tram del carrer Josep Pesarrodona quedarà obert al trànsit rodat i tant vianants i vehicles hauran de conviure en aquest tram. Se senyalitzaran i col·locaran impediments a la calçada de tipus «baden» per dissuadir els vehicles que passin per aquest tram, fet que provoca que les persones que hi accedeixin amb mobilitat reduïda o algun tipus de diversitat tinguin obstacles en la calçada i hauran de continuar convivint amb els vehicles amb el risc que comporta.

Demanem seny i ètica per part de l’Ajuntament, que reflexioni, que apliqui la normativa i que respecti la prioritat dels vianants, que aquest tram sigui tan sols per a ells i que es pugui caminar amb seguretat i tranquil·litat. Apostem per un disseny social i la inclusivitat de les persones.