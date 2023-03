Parcs solars públics

L’Ajuntament de Saldes i el de Súria, tots dos amb fons principalment de la Diputació de Barcelona, crearan parcs fotovoltaics en una zona antigament minera i al runam del Fusteret, respectivament. En tots dos casos, l’electricitat produïda permetrà fer un estalvi energètic important. L’ajuntament surienc serà el primer a instal·lar plaques en runams salins, cosa que susposa un curiós avançament a l’empresa ICL, que va ser la que va generar polèmica amb la seva intenció de fer el mateix al Cogulló. Ara, ICL presta espai a l’Ajuntament per fer exactament el mateix. Amb una diferència: el Cogulló ha de desaparèixer per sentència judicial, i el Fusteret és un dipòsit actiu i sense data de caducitat. Sigui com sigui, cap dels dos projectes no ha aixecat, de moment, cap oposició. Els ajuntaments coneixen el seu territori i la seva gent, i saben com ho han de fer i com ho poden fer. És evident el contrast amb el projecte d’una empresa vinculada a Endesa, a Castellfollit del Boix, on hi ha un projecte que ha generat una forta oposició. I tanmateix, necessitem energies netes. Potser la clau ens la donen aquests dos ajuntaments: potser els parcs han de tenir un apadrinament públic.