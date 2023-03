El Moianès, que va ser creat el 2015, ja va ser considerat per Pau Vila en el primer mapa comarcal modern. El Lluçanès ha estat considerat en tots els estudis de revisió del mapa de comarques, i ara es farà realitat. L’Alta Segarra no té una gran tradició, però també ha d’acabar sent una comarca perquè la barroeria amb què els polítics han grapejat el mapa comarcal durant els darrers anys no ha deixat més remei als seus alcaldes que demanar-ho. Si els partits que governen aquest país tinguessin una visió més profunda de la importància de les plantes administratives i territorials (l’instrument preferit dels països amb mentalitat d’estat, i menystingut pels que no la tenen) mai no s’hauria creat una vegueria sense sentit al Penedès, ni s’hauria fragmentat l’Anoia, ni s’hauria deixat l’Alta Segarra en una indefinició que és expressament prohibida per la llei que va aprovar el mateix Parlament que ha provocat aquest desori. Finalment, l’Alta Segarra, és clar, reclama una comarca per clarificar la seva posició territorial. Si el Lluçanès pot, l’Alta Segarra encara té més motius. Cal esperar que, ara, el Parlament farà el que toca, amb diligència, i repararà l’error.