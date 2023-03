Primavera del 2020

La pandèmia de la covid-19 ens ha ensenyat moltes lliçons importants sobre la fragilitat de la vida, la importància de la salut i la necessitat de comptar amb un sistema sanitari sòlid. Amb la perspectiva dels tres anys viscuts des de llavors, em pregunto si hem reflexionat com caldria sobre allò que hem fet fins ara i sobre el que encara queda per fer per tal d’assegurar que estem preparats per fer front, no només a futures crisis sanitàries, sinó al futur en sí mateix. I parlo d’institucions, però també de tot allò que nosaltres podem fer individualment: no oblidem que som cadascun de nosaltres els artífexs reals de qualsevol canvi.

Una de les lliçons més importants que vam descobrir durant la pandèmia és la importància de cuidar la nostra salut i la d’aquells que ens envolten; aprenent a valorar les petites coses -que es van tornar, tot d’un plegat, enormes i fonamentals per a la nostra vida- i a trobar noves maneres de connectar-nos amb els altres. Crec que, per primera vegada, vam prendre consciència col·lectiva sobre la importància de comptar amb un sistema sanitari sòlid i ben preparat del qual -oh, sorpresa- n’havíem permès el seu desmantellament gradual i que, com a resultat, estàvem mal preparats per a fer front a una crisi d’aquesta magnitud. Durant molts mesos vam estar aplaudint els treballadors i treballadores de la salut, però potser ja va sent hora de fer quelcom més concret i efectiu per mostrar-los el nostre suport, com ara assegurar els recursos que necessiten per fer la seva feina de manera efectiva i digna. Aquest és el reconeixement que mereixen; perquè en això ens va la vida a tots. Paguem-los ja el que mereixen, si us plau! Si l’alta direcció que porta les regnes de les nostres empreses per a garantir una economia pròspera pot presumir d’uns sous que superen amb escreix el salari mínim interprofessional, hi ha d’haver alguna forma de poder contribuir a millorar, entre tots, el finançament de la nostra sanitat. Però aquest seria un altre debat. Malgrat l’aprenentatge individual i col·lectiu que ens va portar la pandèmia, semblem obstinats a oblidar moltes les seves lliçons i, a mesura que el món es recupera, nosaltres tornem progressivament a un paradigma social, econòmic, mediambiental que no és sostenible, ni tampoc ètic. I això ho sabem des de fa massa temps: molt abans que arribés la pandèmia. Aquella experiència ens va ensenyar també moltíssim sobre les nostres relacions personals. A mesura que el món es paralitzava, molts de nosaltres ens vam adonar de la importància de comptar amb una xarxa de suport sòlida i d’envoltar-nos de persones que realment es preocupaven per nosaltres. Tres primaveres després d’aquella del 2020 podem assegurar que va ser un moment difícil que va deixar conseqüències importants en les nostres vides i en la societat en general, avui encara no superades. Però també ens va ensenyar valuoses lliçons sobre la importància de la salut, la solidaritat i l’empatia, que no ens podem permetre oblidar.