ACatalunya, excepte als pobles que tenien tradicions específiques com ara la Passió, la Setmana Santa va sortir del franquisme molt marcada per una religiositat imposada que va donar a les processons un caràcter d’un altre temps. La creixent laïcitat de la societat va completar el procés de desconnexió entre les activitats pròpiament religioses i la immensa major part de la ciutadania. De fet, aquest estranyament a Manresa havia començat fins i tot abans, i la processó havia desaparegut el 1968. L’any 2000, un grup de fidels a la Setmana Santa van ser capaços de reprendre-la i, ja des del primer any, va atreure una gran quantitat de públic. En pocs anys va estar consolidada. Ara, les entitats que fan possible la processó estan compromeses a desenvolupar un programa més ambiciós entorn de l’acte religiós. L’any passat van introduir un pregó i aquest any es constitueixen en una associació formal i hi afegeixen un concert de la Polifònica de Puig-reig. La processó inclou, en el fons i en la forma, valors que no poden ser compartits per una part important de la societat, però com a expressió cultural és bo que s’enriqueixi i aporti activitats a Manresa.