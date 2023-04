Una setmana complicada

La setmana ha estat sacsejada per múltiples esdeveniments, alguns dels quals s’arrosseguen des de fa força dies. Ha estat el cas, per exemple, de la reunió que havia de tenir lloc entre la comissió del Parlament Europeu encarregada d’investigar qui va promoure i autoritzar l’espiada gegant amb Pegasus contra l’independentisme català. La comissió del Parlament Europeu va anar a Madrid, però la reunió no es va poder fer perquè els representants del Govern de l’Estat eren a la moció de censura que havia presentat Vox. Els parlamentaris europeus van tornar a Brussel·les i van proposar de fer una reunió telemàtica, que tampoc no va ser possible perquè no es disposava d’intèrprets de castellà i els interlocutors espanyols no van acceptar de fer la reunió en anglès. Conclusió: qui dia passa, any empeny: mentrestant, els responsables de l’espiada segueixen sense haver-la de justificar. Fent un canvi absolut de temàtica, els darrers dies també han estat marcats per un altre tema reiteratiu: els incendis forestals, que aquesta vegada han afectat especialment el País Valencià des de fa gairebé una setmana. Ja se sap que a l’àrea mediterrània els boscos cremen amb especial facilitat, però també és veritat que la massa boscosa s’ha estès molt i que, segons els entesos, no se n’està fent la gestió que caldria. És només per un problema de recursos econòmics? Segurament ja és hora de plantejar seriosament què s’ha de fer en l’àmbit forestal i començar-hi a treballar en els indrets que es considerin més exposats i perillosos.

Des del punt de vista polític és innegable que la setmana ha estat marcada per l’inesperat retorn a Catalunya de Clara Ponsatí, que era consellera d’Ensenyament en el moment del referèndum de 2017, poc després del qual va marxar a Brussel·les. Però aquest dimarts es va presentar sobtadament a Barcelona i fou detinguda durant unes hores per ordre de Pablo Llarena, un jutge prou conegut per la seva actuació habitual contra l’independentisme català, tot i que en aquest moment Ponsatí disposa d’immunitat com a membre que és del Parlament Europeu. Ja veurem com acabarà la qüestió, però sí que s’ha fet evident, una vegada més, la continuïtat de la repressió contra qualsevol que hagi tingut un paper rellevant en el procés independentista. I, per tant, evidentment, les dificultats i problemes judicials que trobaran per tornar al país els seus representants màxims, com Carles Puigdemont, que avui també és diputat europeu. Tot i això, malgrat que el seu advocat, Gonzalo Boye, assegura que podria retornar aquest mateix any. Ja veurem quines sorpreses ens pot proporcionar un any electoral com el 2023 en els 9 mesos que queden.

Aquests dies s’han d’anar coneixent també les compareixences que demanen els partits independentistes a la comissió que s’ha format al Congrés de Diputats per investigar l’anomenada «Operació Catalunya», una conxorxa il·legal que es va formar després de la gran manifestació de l’11 de setembre de 2012, que tenia per lema «Catalunya, nou Estat d’Europa». L’èxit espectacular d’aquella manifestació, amb més d’un milió i mig d’assistents, va alarmar el govern de Mariano Rajoy, que va intentar frenar aquell moviment, fos com fos, per mitjà de les clavegueres de l’Estat. No seria estrany que ara també comprovéssim que encara hi ha algú que intenta d’impedir que se sàpiga què es va fer en aquell moment i qui ho va fer.