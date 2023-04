Canvi al Solsonès

La presidenta del Consell Comarcal del Solsonès va signar divendres un document que és un punt d’inflexió important en la història recent de la comarca. L’ens que durant gairebé tota l’actual etapa democràtica ha estat el principal proveïdor d’assistència sanitària als solsonins mitjançant el Centre Sanitari va posar l’equipament en mans d’una empresa pública de la Generalitat. El traspàs no serà complet i oficial fins que no s’hagi culminat el procés que ara es defineix, però en la pràctica el tomb ja està fet. Aquest ja és un procés irreversible. S’acaben anys de dubtes i especulacions entre els responsables polítics de la comarca, la majoria dels quals sabien que l’únic futur possible per al Centre Sanitari era integrar-se en la xarxa pública i assumir que, si el Consell Comarcal en perd el control, l’oferta sanitària al Solsonès anirà sent, progressivament, la mateixa que a qualsevol altra comarca equivalent, i molt semblant al que s’hagués pogut mantenir si la titularitat hagués continuat sent local. Els polítics comarcals tenen ara una feina important de supervisió i d’exigència, i l’ens públic que se’n fa càrrec ha d’aconseguir que els solsonins no se’n penedeixin.