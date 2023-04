Montesquieu? «Je ne sais pas»

E l festival juridicopolític que presenciem no té pèrdua. Hi ha moltes proves que confirmen les interferències entre poders, com per exemple quan el qui era portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosido, va assegurar que podrien controlar la sala segona del Tribunal Suprem per la porta del darrere, encara que després digués que l’havien mal interpretat. O quan el qui era ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, va dir a Daniel de Alfonso, excap de l’oficina antifrau de Catalunya, aquella frase mítica: «Això la fiscalia t’ho afina». Per no parlar de la incapacitat dels partits per renovar el Consell General del Poder judicial.

Aquesta setmana la policia va retenir Clara Ponsatí, una eurodiputada amb immunitat, perquè es presentés a l’autoritat judicial. I, per acabar-ho d’adobar, hem llegit la sentència a Laura Borràs, condemnada a 4 anys i mig de presó i a 13 d’inhabilitació, amb el suggeriment per part del Tribunal que el Govern li concedeixi un indult parcial, perquè considera que la sentència és massa dura, és a dir, que passen la responsabilitat a l’executiu. Glups! Si Montesquieu aixequés el cap, tindria una lipotímia en comprovar com es va entendre aquí la teoria de la separació de poders.