Oportunitats perdudes

El que ha fallat «és el sistema sencer», ha dit la mare d’una noia agredida en una àrea comercial de Badalona. Segons les dades oficials, 4 de cada 10 víctimes d’agressions sexuals denunciades el 2022 han estat menors d’edat, i també es dispara el percentatge de menors d’edat autors de les agressions. Per Montserrat Escudé, portaveu dels Mossos d’Esquadra, aquestes dades demostren que la violència sexual està normalitzada i generalitzada: «Com a societat tenim un problema», conclou. Al seu torn, el Sindicat d’Estudiants reclama «implantar immediatament una assignatura d’educació sexual i inclusiva obligatòria i avaluable a les escoles i instituts, impartida per professionals contra la violència masclista, l’LGTBIfòbia i la salut mental» (sense concretar qualificació professional ni valors a transmetre), i no pels Mossos, que «criminalitzen les víctimes i no les ajuden». La mare badalonina que ha donat la cara denuncia que les noies agredides «no en tenen la culpa ni eren al lloc equivocat»; «són víctimes del judici de l’entorn social, mediàtic i de les institucions». Certament, «el que ha fallat és el sistema sencer», però crida l’atenció que no es parli del rol que hauria de jugar la família en la lluita contra el problema. Contràriament, sorprèn el paper actiu (o negligent) que sí que exerceix la família en l’assumpció dels valors que deu transmetre la King League, posem per cas. El «fenomen» que captiva multituds i enganxa durant sis hores famílies senceres al Camp Nou només sembla preocupar per si està en risc, o no, la pervivència del futbol «normal» com a encanteri social i negoci d’uns quants. La banalització del model de societat, la implantació de nous valors i comportaments que es couen des de les xarxes és ben evident, però no sembla que atabali gaire. I, ara, l’afegitó de la intel·ligència artificial (IA) de dimensions desconegudes, que ha mogut experts tecnològics, científics, polítics i empresaris (Musk, Steve Wozniak, Bengio, Russel, Sierra i López de Mántaras, entre d’altres) a signar una carta que alerta dels perills de desenvolupament desenfrenat de la IA. Proposen suspendre sis mesos els experiments actuals per valorar els potencials riscos d’aquesta tecnologia i generar un marc legal sòlid al voltant de la IA. Ves, deu ser cosa de savis saber distingir entre oportunitat (aquella situació que dona possibilitats de superar un adversari en qualsevol escenari de conflicte social, polític, empresarial, esportiu, bèl·lic...) i oportunisme (l’acció subordinada a les oportunitats o a les circumstàncies). No queda espai, però si fèiem un repàs de les oportunitats fallides i dels oportunistes espavilats que hi ha hagut aquesta setmana en l’escena catalana, espanyola i europea.... Uff!