Messi, com fa a vegades al terreny de joc, aparentment inactiu i despistat, observa amb cautela els moviments de Laporta des de París. Primer, les clucades d’ull més o menys velades. Ara, els missatges directes i contundents, com el que va deixar anar el vicepresident Yuste divendres passat. Leo espera, dèiem, amb un contracte de renovació del PSG sobre la taula. Preparat per estampar la firma amb un club on els aficionats recelen d’ell. El campió del món observa el document de reüll, sense pressa, mentre sent el seu pare parlar de Miami, de l’atractiva aventura a la MLS. Un futbol molt menys exigent i, probablement, igual d’esplèndid en l’aspecte econòmic. Ah!, i per si fos poc, somriu d’orella a orella en saber que a Aràbia Saudita li pagarien més que a Cristiano, una xifra que s’acosta als 350 milions d’euros. No és un mal panorama per a algú que ja ho ha guanyat tot, que ja ha tancat el cercle, com cridava el gran Lobo Carrasco el dia que Argentina va guanyar el Mundial. En el futbol, la seva professió, ja no pot aconseguir res que ja no tingui. Una altra cosa és en el terreny personal i afectiu.

A Leo li faria il·lusió tornar a Barcelona, la ciutat on va créixer, on va formar una família i van néixer els seus fills. Al club que, literalment, li ha donat tot. També li agradaria acomiadar-se dels culers cara a cara i vestit de blaugrana. És a dir, en gran i des del Camp Nou, mai des de Montjuïc. Això seria estèticament imperdonable. Laporta faria tot el possible per evitar-ho. Però no serà fàcil. Encara més, resulta molt complicat imaginar-ho, a dia d’avui. No es tracta només d’un esforç econòmic per part de Leo Messi (hauria d’acceptar una rebaixa brutal dels seus emoluments) o de no saber com acabarà el cas Negreira (pot passar qualsevol cosa), sinó de fer un favor al president amb qui no es parla des del seu trist i polèmic comiat. Messi té quatre opcions per decidir el seu futur a partir del proper mes de juny: continuar a París, anar als Estats Units, provar l’experiència d’Aràbia Saudita o tornar a casa. La del Barça, la del seu Barça, és l’opció més remota. Alhora, però, també és la més bonica.