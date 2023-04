Canvis de tutors en un curs escolar

Som uns pares de l’escola Josep Orriols i Roca de Moià, concretament els pares d’un alumne de 1r. Estem amoïnats perquè el nostre fill des de l’inici del curs escolar 2022-23 ha canviat de tutora en tres ocasions, i aquesta ja és la quarta vegada!

Ja a l’inici de curs, la tutora que va començar amb ells el curs i l’adaptació, al cap de tres dies de ser-hi va ser baixa. Crec que va renunciar a la plaça. La tutora següent que ens van assignar va durar un mes, ja que després es va jubilar. Finalment va arribar l’Anna, la nostra tutora, que ha fet una gran feina de cohesió i de docència, perquè a primer de primària hi ha molts canvis tant pel que fa a currículum escolar, com a canvi de grup d’amics, com a pas d’infantil a primària, encara són petits i a vegades les mestres fan de «mames» també.

Ara que ja som a les portes d’acabar el curs, tan sols falten dos mesos i mig, ens tornen a canviar de tutor. Segons la direcció del centre, han fet mans i mànigues perquè això no passi, però des de Serveis Territorials d’Educació diuen que l’escola té massa recursos personals i que l’han de treure.

Vaig trucar a Serveis Territorials de Catalunya Central i la inspectora de guàrdia només em va poder dir que era tot legal i que entrava dins la normativa, i que havíem tingut mala sort.

Deixem-nos de «ximpleries», tanta normativa per a segons què i, al final, les persones, que és el més important, no compten. Tant nens com la mestra estan passant un procés de dol o trencament del grup que no caldria. Si tan sols falten dos mesos i mig per tancar el curs, crec que s’hauria de trobar una solució.

No entenem com pot ser això, i fins i tot si vulnera algun dret dels nostres infants, ja que en el dret d’educació de qualitat no veiem que aquesta ho sigui, amb tants canvis i adaptacions de tutors en un sol curs escolar.

Per això fem arribar aquest escrit per mostrar la nostra decepció amb la direcció del centre i de Serveis Territorials d’Educació de la Catalunya Central i amb el sistema educatiu en general. Creiem que hi hauria d’haver una mínima estabilitat tant en la plantilla dels centres com en els grups classe.