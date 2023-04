Una cursa amb lideratges valents

Som a les portes de les eleccions municipals del 28 de maig, i és moment per anar tancant candidatures a correcuita per poder-se inscriure a temps i optar a la cursa electoral. És per això que ja fa uns dies que els mitjans de comunicació rebem notes de presentacions a cabassos, ja siguin en referència a les persones que encapçalen les llistes, o a la resta de membres si ja van anunciar qui seria el candidat o candidata temps enrere. De fet, potser és només una falsa sensació, però tinc la impressió que mai s’havia anat tant tard com ara a fer públics aquests noms. I no deu pas ser que es vulguin mantenir en secret fins a última hora, sinó que més aviat ho atribuiria a les dificultats que segurament estan tenint els partits (potser alguns més que altres, però diria que d’una forma bastant generalitzada) per trobar persones disposades a ser-hi. I es que, segons es desprèn d’algunes converses personals amb persones implicades, hi ha predisposició a integrar les llistes, però molt sovint és complicat trobar algú que vulgui liderar-les. En aquest context no és gens estrany que bona part dels alcaldables (homes i dones) dels municipis de les comarques centrals de cara a les eleccions del maig, repeteixin. Hi ha cares noves, però no és el predominant, i l’experiència del qui ja hi havia és un grau i en molts casos segurament que també és una solució més que òptima davant les dificultats per renovar-se.

S’és alcalde les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any, i segurament que de regidor també. I això no és fàcil en entorns cada vegada més complicats tant a nivell social com econòmic, i si bé és poc probable que situacions com la pandèmia es tornin a repetir (si més no a curt termini), és una experiència que anima ben poc a volen encapçalar projectes que requereixen d’una gran responsabilitat. La possibilitat que l’ambient s’enrareixi amb conflictes socials si es manté la inflació o amb reivindicacions de pagesos i ramaders si no plou, o que s’estengui la frustració per no poder arribar a les promeses fetes si no venen temps econòmicament més favorables, són factors que animen gens a voler agafar les rendes d’un consistori.

A l’altra banda hi ha la satisfacció de veure com molt sovint la feina feta si que dona els resultats esperats, de constatar com el municipi evoluciona cap a millor, i de notar la gratitud dels veïns i veïnes satisfets amb la gestió que es fa. No sé fins a quin grau unes coses compensen les altres, però sigui com sigui, hauríem de posar en valor la valentia d’aquests i aquestes alcaldables que, independentment acabin o no guanyant les eleccions i governant, han donat la cara per ser-hi i per procurar el benestar de tothom qui viu al municipi.