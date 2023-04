Aquest escrit el podria començar com la cançó de la Marina Rossell. «Oh, gavina voladora», perquè en realitat una de les nostres Gavines ha volat, ens ha deixat, malgrat que ja fa dies teníem el cor encongit pensant quan finalitzaria el seu patiment.

Les males notícies sempre corren molt ràpidament. Molts membres del grup i jo recordàvem la nostra companya quan va arribar al Club Gavines. Era una jove de disset anys superalegre, que sempre feia bromes que ens feien riure a tots, disposada a col·laborar en qualsevol acte que organitzàvem. I si havíem d’agafar l’escombra, era la primera. Al grup de teatre va fer papers de tota mena.

Com deia una companya al tanatori, «ha pres el vol una Gavina». Si els àngels existeixen, avui s’hi ha sumat el més brillant, i ens il·luminarà sempre que la necessitem, com ha fet durant el temps que ha estat amb nosaltres. Brilla per sempre, estimada «Garru». No t’oblidarem mai.