El tren del futur

La pròxima dècada ha de ser la del tren. Les grans infraestructures també tenen modes. Les tendències del sector no són fruit, principalment, del caprici de ningú, sinó que responen a necessitats humanes i a disponibilitats tecnològiques de cada moment, però sí que hi ha un cert component de moda en el fet que, de cop, totes les mirades de l’administració apuntin en una mateixa direcció. Les carreteres estan desacreditades i ara és el torn del tren. A la Catalunya central, posar el focus en les vies no voldrà dir veure projecte resplendents, sinó recuperar el moltíssim temps perdut. Durant les darreres dècades, FGC ha millorat molt la qualitat dels combois i del servei, i la Renfe també ha millorat els trens, però no s’ha fet res realment decisiu, res que es pugui comparar amb soterrar una línia al mig d’una ciutat, desdoblar una via o obrir un túnel. Tal i com documentem en un reportatge avui, el gran canvi, ara, és que s’acumulen els projectes. Els realment decisius són obres a l’entrada de Barcelona, no aquí. Desfer l’embús metropolità és la clau per al Bages, però és essencial també per al metropolitanès. Per això podem tenir esperances que es faci realitat.