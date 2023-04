Europa des del Berguedà

Desafiant la llei de la gravetat i envoltat dels atònits companys, ben lluny de cap pati d’escola, al ghetto gitano d’una ciutat d’Eslovàquia, un acrobàtic vailet sembla enlairar-se caminant cap el cel.

Aquesta impactant fotografia que adjuntem a l’article forma part del grup de les 26 constitutives de l’exposició titulada «La segregació què és?» que, procedent del Parlament Europeu, exhibim fins al dia 15 a la biblioteca de Puig-reig per iniciativa del Casal d’Europa del Berguedà.

Totes i cadascuna de les imatges, captades per fotògrafs dels 26 diferents països europeus, apareixen degudament comentades en text anglès acompanyat com cal de la traducció catalana.

L’iniciat procés descentralitzador del nostre Casal, ha fet realitat la itinerància d’aquesta interessant exhibició que, en el seu recorregut per una sèrie de municipis de la comarca, permetrà ser analitzada i gaudida per un considerable nombre de berguedans.

L’exposició tracta d’un tema tan suggestiu i actual com és el del segregacionisme social, amb la particularitat de posar molt de relleu que aquesta desarticulació social obeeix a causes diferenciades, en els diversos països perfectament reflectides en cadascuna de les fotos exhibides.

Per esmentar-ne sols alguns exemples i començant per la foto que acompanyem, la penosa segregació que denuncia és aquella en la que es troba immersa l’ètnia gitana a l’estat d’Eslovàquia.

Una altra foto ens mostra una manifestació a Letònia, provocada pel 10% de la població, constituïda per «ciutadans de l’antiga URSS», que se sent injustament segregada per no tenir ni tan sols el dret de vot.

Altrament, la imatge de Malta, subratlla la justa protesta dels subsaharians titulars de permisos de treball que reivindiquen idèntics privilegis als que disposen la resta dels ciutadans.

Un cas ben particular ens l’exposa la fotografia d’Holanda on, precisament per volgut avenç del disseny social, la segregació especialment s’accentua pel què fa als avis que, a diferència d’altres pisos occidentals, es troben progressivament allunyats dels seus fills i nets.

I com a darrer dels exemples esmento el d’Anglaterra, on la singularitat de la segregació resta reflectida en la foto on hi apareix una dona emigrada de la Unió Europea que ha de guanyar-se la vida tocant l’acordió al carrer, a causa de l’animositat de molts britànics contra l’excessiva entrada de ciutadans procedents d’arreu d’Europa que sorprenentment

Arribats a aquest punt, injust seria no referir-nos a qui ha estat l’ànima i autora de l’exposició, Bodil Valero, amiga i col·laboradora nostra des de fa ni més ni menys que 28 anys.

Ella, sueca de naixença i formació, fa pocs anys que, venturosament per a nosaltres, es casà amb en Jordi, un català de soca rel, fixant com a domicilis matrimonials i alhora com a seus de contactes i acolliments internacionals, un d’ells al Solsonès i l’altre a la costa tarragonina.

Diputada que fou del Parlament de Suècia i, posteriorment, del d’Europa, com a membre destacada del partit dels Verds, que tothora ha tingut com a prioritàries la defensa del medi natural i la inviolabilitat de les llibertats humanes.

En definitiva l’exposició «La segregació què és», a banda del seu explícit i multicolor contingut ja comentat, ens ofereix altres lliçons fonamentals. La primera, pel fet de constituir-se en el primer vehicle comarcal itinerant i difusor d’un greu problema social latent a la Unió Europea.

Sense oblidar la feliç ocasió d’haver pogut relligar més sòlidament les relacions europees amb aquesta eurodiputada, ja resident a Catalunya i eficient ambaixadora nostra amb freqüents estades a Suècia, un país democràtic i socialment exemplar. Ja des de la Constitució del 1772, hereva de la Il·lustració, amb gent com Rousseau dient: «L’home ha nascut lliure, però per tots costats es troba encadenat».