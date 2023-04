La Manresa dels projectes

Aquests dies els qui ja són a l’Ajuntament de Manresa, i també els qui no hi són, però volen ser-hi, no s’atrapen la feina en reunions amb les entitats i visites als barris de la ciutat. Llàstima que aquest sobtat interès no tingui continuïtat durant els tres anys i mig restants entre campanyes electorals.

Ha arribat l’hora d’impressionar als votants i presentar projectes espatarrants. Els manresans i manresanes estem al·lucinant amb alguns dels projectes que s’estan presentant. La capacitat creativa per sorprendre els electors és infinita. Si els projectes es van multiplicant els ciutadans/es a més de veure al·lucinacions acabarem levitant. Manresa sempre ha estat una ciutat molt activa per projectar projectes. En el mercat del vot s’hi pot trobar de tot. Passejant per les parades i xafardejant les seves ofertes s’hi poden trobar projectes possibles, projectes impossible, projectes de ciència-ficció... Parlant de fenòmens paranormals, el segle XIV la Misteriosa Llum va portar un miracle a Manresa. I ara en ple segle XXI el prodigi es torna a reproduir: aquella Llum resplendent, tan gentil, tan clara i pura, ultrapassa l’església del Carme i arriba fins al parc de l’Agulla. La noble ciutat queda embadalida en veure emergir un espectacular «escenari flotant» al bell mig del llac del parc. Mentre canto els Goigs de la Llum em ve a la memòria l’any 2008 quan va anunciar-se el projecte d’un fantàstic parc aquàtic en aquell indret: un complex de piscines, una plaça de boires i gel, fonts, jardins aquàtics, canals lúdics, salts... Després de quinze anys aquell projecte continua sent un projecte. Entre els miracles del passat (el de la Llum i el de la Gallina) i els miracles que han de venir, també cal afegir-hi la «gran illa de l’esport» al Congost: un Centre d’Alt Rendiment Esportiu, una residència d’esportistes, una Facultat de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, un nou poliesportiu, dues noves pistes poliesportives, un hotel de quatre estrelles, un aparcament soterrat... Ah! i també un equipament de cal·listènia. La meva ignorància m’ha obligat a consultar el «Viquipèdia» que té respostes per a tot i m’ha aclarit que la paraula «cal·listènia» prové del grec Kallos (bellesa) i Sthenos (fortalesa). Resumint, una disciplina esportiva que treballa l’equilibri corporal i desenvolupa la musculatura. El fantàstic projecte no quantifica el seu cost econòmic, ja que es confia amb la bona voluntat de les federacions esportives i la inversió privada per fer-ho possible. D’aquest projecte se’n podrà parlar durant bastantes campanyes electorals, ja que la seva viabilitat es preveu en 30 o 40 anys. Ep! si us plau, que ningú se m’enfadi. Ben segur que els «impulsors» dels projectes sabran percebre la ironia (no menyspreu) d’aquestes línies. Per cert, una de les peculiaritats de Manresa és la gran quantitat de coloms que té. De fet, no ha de sorprendre, ja que a la ciutat hi ha molts aficionats a «fer volar coloms». Dit afectuosament, sense assenyalar a ningú en concret.