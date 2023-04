Jutges elegits pels ciutadans

L’Estat de Wisconsin acaba de renovar per votació popular un membre la Cort Suprema, que també actua de tribunal constitucional. Tocava cobrir una baixa i s’ha fet com sempre ho fan: convocant els ciutadans a les urnes per decidir quin candidat prefereixen. El tribunal el composen set jutges que s’estan deu anys en el càrrec, i com a màxim se’n canvia un cada any. En teoria, d’aquesta manera s’eviten els grans cops de timó i es temperen les oscil·lacions de la política i l’opinió pública. En la pràctica pot succeir que una situació d’igualtat entre conservadors i progressistes (allà els anomenen liberals) faciliti que el canvi d’un sol nom capgiri la majoria. És el que acaba de passar, ja que l’avantatge dels conservadors per 4 a 3 ara ho és dels progressistes pel mateix resultat, i això tindrà efectes immediats en qüestions com l’avortament. Sobre el paper les eleccions són apartidistes, però això només vol dir que els partits no presenten candidats; tothom sap a quins aspirants fan costat els republicans i els demòcrates. A més a més, la candidata guanyadora d’aquest any s’havia pronunciat sense manies sobre qüestions que jutjarà.

Vet aquí una forma de designar els membres dels tribunals Suprem i Constitucional a les antípodes del vigent a Espanya i del que hi voldria la dreta. El vigent es basa en el consens dels partits i quan no s’aconsegueix es paralitza la renovació, a banda que es dona peu a les acusacions de politització. El que voldria la dreta és un protagonisme absolut de la professió judicial: que s’ho facin entre ells amb un sistema d’elecció en què només participin jutges i magistrats; corporativisme a la màxima potència. A Wisconsin van decidir que si el judicial és un dels poders de l’Estat, i el poder emana del poble, el màxim tribunal i àrbitre dels litigis constitucionals havia de ser elegit pels ciutadans, de la mateixa manera que ho són el governador i els membres de les dues cambres legislatives. Amb tots els riscos, però amb tota la legitimitat.