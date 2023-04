Un nou impuls, per una Manresa capital

En una entrevista recent al 9 Nou l’alcaldessa de Vic, Anna Erra, assegurava que lluitaria perquè Manresa no fos la capital («única») de la Catalunya Central. Un parell de dies després l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, també treia pit fent referència a la capitalitat universitària de la Catalunya central que Igualada pretén ser. Aquestes afirmacions son fruit, només, de la pràctica de cap cot i d’arrossegament de peus que han practicat els últims governs de la nostra ciutat. La manca de lideratge, la incapacitat per influir en els llocs on es prenen les grans decisions, la grisor, la baixa autoestima i la mediocritat de l’actual alcalde, fan brillar els pobles veïns per sobre la nostra ciutat. Com veieu, tothom s’hi atreveix. Qui seran els següents a reivindicar-ho? Berga, Solsona, Sant Fruitós de Bages?

Dissortadament, el govern actual de Manresa no mira a llarg termini, simplement cerca el regat curt i la política estèril de baixa volada que no transforma, que no il·lusiona, que no fa enorgullir la ciutadania. I no perquè el senyor Aloy repeteixi la paraula capital o capitalitat tornarem a ser-ho, ni tampoc ens guanyarem aquest dret a còpia de promeses sense projecte, promeses en forma de fotografies i notes de premsa, ni fent desfilar consellers disfressats de festival de cinema dolent, comparses de celebrities polítiques nacionals o el President d’una Generalitat paralitzada.

Tot aquest pretext també acaba posant de manifest els evidents conflictes d’interessos que formen part inherent dels partits d’àmbit nacional i reforça la idea i l’esperit de les candidatures municipalistes com Impulsem. No estem supeditats a les tuteles de Barcelona o Madrid, coneixem bé el terreny perquè ens interessa el benestar de tota la ciutadania, i solament ens ocupa i ens preocupa el nostre municipi i els que hi viuen. I la projecció que ens dona ser capital real.

Dit això, i sabent de la situació actual en la qual es troba la nostra ciutat, ens toca a nosaltres parlar-ne perquè és prioritari impulsar projectes de capitalitat i omplir de contingut aquesta paraula per projectar una visió de futur de Manresa que il·lusioni. Per això des d’Impulsem Manresa creiem que, en primer lloc cal treballar el concepte de la capital de la qualitat de vida, a través de mantenir una ciutat segura, participativa, cívica, verda i bella. Ens hem de sentir a gust a casa nostra. En segon lloc, cal enfocar-nos en ser capital del coneixement i del talent, per llaurar un futur d’oportunitats a les pròximes generacions per tal que puguin desenvolupar els seus projectes personals i vitals a la ciutat. En tercer lloc, revitalitzar Manresa com a motor econòmic i social, amb especial èmfasi en la connectivitat, el comerç, les entitats i la transparència. En darrer lloc, creure’ns que podem ser capital cultural i esportiva de primer ordre posant en valor els nostres actius patrimonials i associatius. En tots aquests àmbits, Impulsem proposa projectes sòlids i ambiciosos, projectes reals i potents de capitalitat. Per això, si treballem i creiem que una altra Manresa és possible aconseguirem transformar la ciutat. Manresa podrà ser imitada... però mai igualada.