Els darrers pressupostos de la CUP i ERC

La setmana passada, finalment, es va celebrar el ple dels pressupostos a l’Ajuntament de Berga. Ja gairebé entrats a l’abril, amb mesos de retard, el govern municipal va presentar els pressupostos per ser aprovats al ple.

La meva posició vers aquest govern en la darrera legislatura és coneguda per tothom: no compartim la mateixa visió de ciutat i així els ho he reiterat cada vegada que ha estat necessari, és per això que considero que he fet una molt bona feina a l’oposició i, per tant, soc la principal alternativa a la CUP en aquesta ciutat. Tot i així, tot i no compartir model de ciutat i ser crític amb el govern quan toca, com a servidors públics que som els regidors de Berga sempre he intentat tenir la mà estesa, ajudar i col·laborar amb la resta de companys per aconseguir el millor per Berga. Perquè al final es tracta d’aconseguir el millor per la nostra ciutat i la nostra gent.

Els pressupostos són un exemple més de la meva voluntat de sumar; de fet, vaig aprovar els primers quan la CUP encara no governava amb ERC de sòcia. D’aquells primers pressupostos, encara hi ha mesures pactades que no s’han aplicat. Però bé, tot i així la meva voluntat negociadora ha seguit al llarg de la legislatura, Berga s’ho valia. En aquest punt, arribem als quarts pressupostos d’aquest govern, on també tenia voluntat col·laborativa i d’aportar.

Malgrat tot, el govern de la CUP i ERC giren l’esquena de nou, estava disposat a aprovar uns pressupostos que incloguessin millores per Berga, i previ a tot, com a regidor, havia demanat informació al govern per poder tractar i decidir sobre alguns punts: Informació sobre l’estat del contracte de neteja viària caducat al 2015, informació sobre la gestió de la residència i concreció sobre la gespa del camp de futbol i la inclusió o no del camp de futbol 7.

El govern, en un exercici –que malauradament ja té precedent– de deixadesa i manca de qualitat democràtica em torna a deixar sense resposta i no em transmet la informació sobre aquests punts ni sobre els pressupostos. Davant d’això, no podia fer altra cosa que votar en contra d’uns pressupostos que trontollen en el seu dia a dia. Lamentablement res de nou en un govern que ja ens té acostumats a les males formes i procediments.

La sort que tenim és que la legislatura s’acaba, tot just queden unes setmanes perquè encarem de nou una campanya electoral on tindrem molt a dir. Els berguedans el dia 28 de maig hauran de prendre una decisió crucial sobre el futur de la ciutat, decidir entre el govern actual, mancat per la falta de rumb i la deixadesa, o l’alternativa, que representa un canvi en positiu per a la ciutat. Malgrat tot, encarem amb optimisme i esperança el futur immediat de Berga si la ciutadania ens fa confiança, amb experiència i il·lusió tirarem endavant un projecte de ciutat que torni el rumb a Berga i, a poc a poc i amb treball, la situï de nou a la capitalitat de la comarca. El canvi en positiu s’acosta!