Les arrels berguedanes i manresanes de Carles SentÍs

En Carles Sentís Anfruns, advocat, periodista i polític (Barcelona, 1911-2011), va començar la carrera de Dret a la Universitat de Barcelona el curs 1930-31, el de la proclamació de la Segona República, en una promoció amb companys com Salvador Espriu, Ignasi Agustí, Font Rius, Salvador Samà, Teresa Argemí… i els berguedans Ramon Felipó Salada, Josep Maria Claret Huch i mossèn Marcel·lí Aymerich. Els anys universitaris foren marcats pels esdeveniments polítics. El darrer curs de la carrera, el 6 d’octubre del 1934 fou detingut al Palau de la Generalitat, treballava a la Conselleria de Finances de Martí Esteva, fou empresonat als vaixells Ciudad de Cadiz i l’Uruguai. Estant empresonat va acabar la carrera de Dret. Amb l’amnistia feta a conseqüència de la victòria de les esquerres a les eleccions de l’any 1936 fou alliberat i es va traslladar a París a fer estudis a la Universitat de la Sorbona. Amb l’aixecament militar franquista es va exiliar a França, on va col·laborar amb el servei d’espionatge franquista creat per Cambó SIFNE (Servicios de Información Frontera del Norte Oeste de España), en el qual també participava Josep Pla (Carles Sentís, Memòries d’un espectador, editat per La Campana 2006). L’any 1937 va retornar a Espanya per Sant Sebastià, formant part de l’exèrcit del general Franco.

Com a periodista va publicar a La Publicitat, L’Instant, La Veu de Catalunya i ... Mirador, durant la República, i després a ABC i La Vanguardia, Tele-exprés, Ràdio Barcelona, l’Avui el 1972. Assistí a l’alliberament del camp de concentració de Dachau per l’exèrcit nord-americà i a les sessions dels Judicis de Nuremberg. Va ser corresponsal durant alguns anys a Nova York i París, i fou degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya. L’any 1977 fou escollit a les eleccions generals diputat al Congrés dels Diputats pel partit d’Unió de Centre Democràtic (UCD), i va ser reescollit en les eleccions generals del 1979. Sentís va contribuir al restabliment de la Generalitat de Catalunya i al retorn del president Josep Tarradellas. L’any 1977 fou nomenat conseller sense cartera en el primer govern Tarradellas. Sempre va estar vinculat a l’Ateneu Barcelonès. El que potser no és tan conegut són les arrels berguedanes i manresanes de la seva mare, Encarnació Anfruns i Armengol. La seva àvia, Dolors Armengol Forcada, era manresana, i els Anfruns venien de Cal Fatjitó de Castellar de n’Hug i el seu rebesavi Pere Anfruns es va traslladar a Berga i el seu besavi Pau Anfruns i Roma, també berguedà, va morir en una de les carlinades a la Seu d’Urgell.