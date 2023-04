Llistes blanc turquesa

Els colors transmeten significats i valors. N’hi ha de freds i de calents. Pujats de to o pàl·lids. Donen missatges sense dir res o es poden percebre significats. També en política. El roig és (o era) per a partits a l’esquerra i el blau per als de dretes. Per raons culturals occidentals el blanc és el transmissor de neutralitat.

La dispersió de sigles electorals dels últims temps ha fet aparèixer tota mena de tonalitats: grocs de gradació diversa (CUP i ERC) o el morat de Podem en lloc del vermell del comunisme històric. A Catalunya n’ha aparegut un de mai vist: el turquesa de Junts. En l’etapa actual del planeta postconvergent i els seus satèl·lits, aquest pigment s’imposarà una temporada. Cromàticament, s’ubica entre el blau i el verd. Psicològicament traspua tranquil·litat, frescor i seguretat. Tot i que la manca de costum juntament amb les notícies generades desmenteixen aquestes variables enviades als subconscients dels votants.

Per a les eleccions al Berguedà l’atzur sembla diluir-se per obtenir un blanc trencat. Com en qualsevol microcosmos amb cos electoral propi (una comarca) conviuen les tendències nacionals amb les particularitats locals. L’endemà de les eleccions seran determinants les llistes independents però no tant.

L’alcalde de Gironella i encara militant del PDeCAT blavós farà una llista blanca, probablement anomenada Més Gironella. Liderarà aquest moviment transversal amb l’objectiu de controlar o determinar qui manarà al Consell Comarcal. Farà grup heterogeni amb Pep Llamas de Bagà Endavant, el qual ha estat càrrec orgànic de Junts fins fa uns mesos i militant de CDC. Judit Vinyes de Berga Grup Independent també hi serà. Fou a un pam de liderar la candidatura juntaire a la capital. Repetirà Patrocini Canal de Som Avià, alcaldessa del poble i consellera comarcal quatre anys ben alineada amb les directrius dels convergents majoritaris. I Urbici Malagarriga de Som Cercs. En algun moment semblava que l’actual batlle, Jesus Calderé, presentaria una llista teòricament neutra. Va militar a la Unió de Duran i Lleida. I encara podria afegir-s’hi algú més per intentar un «catch-all» que els partits clàssics ja no saben fer.

L’objectiu de tots ells és el poder i el sou d’alguns. La previsible suma de tots els vots obtinguts podria convertir-los en el primer grup al govern del Consell Comarcal. En comarques disperses significa molt poder malgrat que els ciutadans només ho veuen com una gestoria de serveis públics i poca cosa més. El pressupost és de 20 milions anuals. També és una oficina de col·locació política. Els càrrecs electes al govern cobren sous professionals remarcables. Al moment de pactar, ells i els partits clàssics podran fer canvi de cromos. Un exemple: «vosaltres em voteu de president del Consell i nosaltres us donem suport per escollir l’alcalde de la ciutat». Després, de desagraïts el món n’és ple.

Per cert, el PP presentarà llista a Berga amb el seu blau pastel. Un paracaigudista de manual. Un foraster desconegut. Fa quatre anys va ser el cap de llista a Tavertet. Va obtenir un vot. Només un.