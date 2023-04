En el testimoniatge de la resurrecció Maria Magdalena i altres dones van tenir un paper decisiu i preeminent enfront dels homes. Sota la creu, acompanyant Jesús, hi havia només dones (excepte Joan), les quals van ser les primeres testimonis del trobament amb el ressuscitat. Després Jesús es va aparèixer als deixebles durant quaranta dies, els parlava, feia camí i menjava amb ells. Tomàs li va tocar les ferides. Benet XVI explica que Jesús no és un home retornat com era abans de la mort. No va tornar a una vida normal humana com havia passat amb Llàtzer i altres morts ressuscitats per ell, que després van tornar a morir. El Ressuscitat es presenta als deixebles estant les portes tancades i desapareix, com a Emmaús, però no és un fantasma. Les seves aparicions tampoc són fruit d’experiències místiques dels deixebles. Jesús té una forma de vida diferent, nova, i així es manifesta als seus. És corpori però no està lligat a les lleis de la corporeïtat ni a les de l’espai ni el temps. És de carn i ossos però amb un tipus diferent d’existència que pertany a l’esfera de la divinitat i de l’eternitat. Amb la resurrecció de Jesús s’inaugurà una nova dimensió de l’existència humana que Déu creà com un nou àmbit de vida. Per als testimonis va ser un esdeveniment que va fer que es presentessin davant el món, amb un coratge nou, per testimoniar que Crist havia ressuscitat.

Crist ha volgut experimentar la mort per obrir-nos el camí cap a la resurrecció. Déu, en ressuscitar-lo, va iniciar el moviment de la humanitat cap a la vida eterna. La resurrecció de Crist constitueix el fonament de la nostra pròpia resurrecció, és promesa de vida eterna i impulsa a mirar el futur amb esperança. Crist va dir que en el món passaríem tribulacions però que tinguéssim confiança, que Ell havia vençut el món. El cristià ha de viure i actuar segons l’Evangeli, tenint esperança i serenitat davant les adversitats. Creure en el Ressuscitat ens ajuda a viure i a no caure en la tristesa i el pessimisme perquè és confiar que hi haurà una nova vida, més enllà de la mort, on ja no hi haurà sofriment. Les nostres pors provenen de l’angoixa davant la mort. Crist va dir «qui creu en mi no morirà mai més». Ni el patiment, ni la injustícia, ni la malaltia, ni la mort tenen la darrera paraula. Déu eixugarà les llàgrimes i no quedarà res sense sentit. El creient no mor cap un no-res. Amb fe humil s’entrega al misteri confiant en l’amor de Déu.