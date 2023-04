Sobre queixar-se

Això va de queixar-se. De queixar-se quan un servei que ens han donat no és el que ens havien promès i pel qual hem pagat. Quan un producte que hem adquirit no reuneix les condicions de qualitat requerides. Té a veure amb aquella frase tan utilitzada de «qui no plora no mama». A Manresa, hi ha uns veïns i els pares i mares d’una escola que, si no s’haguessin queixat a aquest diari, encara ara estarien esperant que arreglessin un forat d’un metre quadrat a la calçada que impedia que es pogués utilitzar un dels dos carrils, que estava aïllat amb unes tanques. Sis mesos. Mi any per tapar un forat. Si no haguessin plorat, no ho haurien aconseguit.

Tothom té un fotimer d’experiències relacionades amb el fet de queixar-se. N’explicaré una de personal. Fa poc vaig comprar un producte lacti que no reunia la qualitat desitjada i que vaig haver de tirar. Em vaig adreçar a l’empresa responsable a través de la seva web i aquesta, sorprenentment, perquè no és el més habitual, es va interessar pel cas i va demanar tota la informació que va considerar. El resultat és que estic esperant que m’enviïn a casa un paquet de productes dels que els vaig comunicar que eren immenjables per comprovar si va ser un cas aïllat o bé el problema rau que l’article en qüestió no encaixa gens amb el meu gust. Sigui com sigui, faran l’esforç per resoldre-ho. En el primer cas, procurant que no es repeteixi i, en el segon, amb la possibilitat de millorar la recepta.

Actualment, en època preelectoral, són moltes les entitats i organitzacions que aprofiten que els alcaldables fan promeses a tort i a dret per congraciar-se amb tothom per demanar-los coses per a les quals potser en una altra època ni se’ls escoltarien. Un cop celebrades les eleccions, quan s’asseguin al seu despatx, sense voler generalitzar, perquè seria del tot injust, n’hi haurà que mantindran gravada a la pell la vocació de servei indestriable a la figura d’un servidor públic; a d’altres se’ls anirà difuminant dia a dia fins al punt d’oblidar-la totalment. És el que passa, de fet, amb alguns funcionaris intocables que tenim als nostres ajuntaments. I, en aquest cas, sense votar-los.

El problema és que et pots queixar de la qualitat d’un iogurt, i l’empresa que l’ha fet, com que li va el prestigi i la vida, et farà cas i fins te n’enviarà a casa. Per contra, si et queixes pel mal servei del teu Ajuntament, sovint t’ho hauràs de menjar amb patates perquè el «qui no plora no mama» queda substituït en aquest cas per l’expressió de «tenir la paella pel mànec». Els sona?