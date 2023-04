El mèrit de guanyar la lliga

L’elit europea del futbol anhela conquerir cada temporada la màxima competició continental. I per a projectes com el PSG és la raó de ser de la descomunal inversió realitzada en els darrers anys. L’antiga Copa d’Europa va ser l’anhel del Chelsea d’Abramovic com ho és ara del Manchester City, que Guardiola encara no ha pogut fer campió a escala internacional. Per al Reial Madrid, amb 5 de les últimes 9 directes a les vitrines del Bernabéu, i per al Barça de Messi també es va convertir en la pedra de toc de la seva ambició. D’orelluda, però, només n’hi ha una cada any. El Bayern i el Chelsea n’han aixecat dues en la darrera dècada, l’última del United data del 2008, la darrera del Milan del 2007 i la Juventus no l’olora des del segle passat. En aquest context d’enorme competència, la quíntuple corona blanca és d’un mèrit abassegador. Però tots els equips també juguen la lliga i un dels efectes de la Champions és la relativització dels campionats estatals, com si fos fàcil assolir un torneig de gairebé quaranta jornades on hi ha el Madrid, el Barça i l’Atlètic o els Manchesters, el Liverpool i el Chelsea. Aquest mal es va manifestar al Camp Nou amb una cruesa que generava perplexitat quan l’equip de Messi encadenava lligues a un ritme inèdit en la història del club. Com si la repetició de l’èxit li tragués valor, i assumint que les Champions blanques restaven punts a les conquestes pròpies, es va instal·lar un estat d’indolència cap a la gesta de guanyar una lliga. Ara que viu temps de vaques magres, és d’esperar que el Barça i els culers sàpiguen valorar la dificultat de conquerir la 22-23, facin el que facin els altres.