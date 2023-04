I ara, com ens vestim?

Els aturats i els convalescents sense res a fer poden entretenir-se aquests dies a observar una de les peculiaritats divertides dels primers compassos de la primavera, que és la diversitat de vestuari de la gent que circula pel carrer. Els contrastos poden arribar a ser caricaturescos. Hi ha vianants que encara porten l’anorac de l’hivern i n’hi ha que ja van com si hagués arribat l’estiu. Iaies tapades fins al capdamunt es creuen amb joves que ja han fet el salt a la samarreta i els pantalons curts. I entre els adults amb aspecte professional, a l’hora de dinar es pot deduir fàcilment qui ha sortit de casa molt d’hora i qui ho ha fet quan el sol ja estava ben amunt. Amb contrastos tèrmics de vint graus entre la màxima i la mínima, els que es lleven d’hora caminen pel carrer al migdia amb la cara sufocada de qui ja no sap què més descordar-se; al vespre, en canvi, els que han sortit tard de casa paguen el preu d’anar desguarnits i caminen arrupits com pollets molls. ¿Com et vesteixes per Setmana Santa, si ni tan sols no cau mai el mateix dia? Doncs sabent que aquests festius tenen una norma: un dia serà hivern, un altre serà estiu, un altre serà primavera i l’altre serà tardor. I com caurà cada un? Doncs com et vagi pitjor, és clar, com sempre.