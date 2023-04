Manresa destaca en la lliga comarcal d’hospitals de Catalunya. La revista nord-americana Newsweek situa el de Sant Joan de Déu en el lloc 80 de la llista dels cent millors hospitals d’Espanya. Només dos centres de fora de l’aglomeració metropolitana apareixen a la classificació: el manresà i el Josep Trueta de Girona, que ocupa el lloc 89. La resta dels situats en caps de comarca o vegueria ni tant sols no hi són esmentats.

En això dels hospitals, segons el rànquing de Newsweek i la firma de dades Stadista, en aquesta banda de món funciona el centralisme. L’espanyol i el català. Vint-i-cinc dels cent de la llista estan radicats a Madrid (ciutat i província), entre ells el del capdamunt de tot (La Paz). També són madrilenys sis dels deu primers, grup en el qual només n’hi ha dos de catalans, als llocs segon (Clínic) i quart (Vall d’Hebron). La sanitat catalana és fantàstica en diversos aspectes punters, com no ens cansem de sentir a dir, però els avaluadors de la revista nord-americana troben que a Madrid ens passen la ma per la cara. Pel que fa al centralisme dins de Catalunya, encara és més intens: dels dinou centres que s’esmenten a la relació, disset són a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Podem pensar que de centralisme n’hi ha a tot arreu, però examinant els deu primers de cada país trobem que a la jacobina França només n’hi ha tres de radicats a París. A Alemanya, només un és a Berlín (i dos a Munic). Als Estats Units la dispersió geogràfica és notable: Rochester, Cleveland, Boston, Baltimore, Los Angeles, Stanford, Chicago, Nova York... I a Itàlia apareixen nou ciutats diferents en els deu primers llocs.

El centralisme hospitalari és part del centralisme en general. L’espanyol és de voluntat política i concentra poder i diners a Madrid, mentre que el català es deu a la inèrcia de la macrocefàlia. Dins d’aquesta limitació és prou important, i motiu d’orgull i felicitació, que Sant Joan de Déu situï Manresa al podi de la seva lliga.