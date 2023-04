Coloms a ratlla

La política de l’Ajuntament de Manresa per controlar la població de coloms havia estat, tradicionalment, muntar periòdicament caceres per sacrificar-los. Se’n capturaven uns quants milers cada any. Aquesta política s’ha anat deixant de banda, les caceres s’han reduït i s’ha apostat per educar els ciutadans que fomenten la sobrepoblació alimentant sistemàticament els animals. La darrera aportació d’aquesta filosofia ha estat un vídeo de dibuixos animats on un colom demana que no l’alimentin. L’efecte que pugui fer és dubtós. El resultat de tot plegat és que, a hores d’ara, la presència de femta de colom al carrer a Manresa és creixent, i molt elevada. Els veïns que tenen la desgràcia d’acollir una presència d’aus continuada als seus edificis saben fins a quin punt poden causar problemes. I, tanmateix, practicar el sacrifici sistemàtic d’uns animals que, en altres contextos, trobem entranyables, no és la solució. Cal trobar una línia d’actuació sostinguda que en redueixi la reproducció i en mantingui estable la població. Cal una política meditada, humana i, sobretot, persistent. La solució no pot ser ni matar tant com faci falta ni conviure amb els excrements.