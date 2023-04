Joves que venen i altres que se’n van

La conversa amb una jove migrant establerta al Solsonès em va recordar que sovint necessitem uns ulls estrangers que ens recordin el valor del nostre paisatge. Fa només un any que la Sarka Hajtmarova es va traslladar a viure a Solsona per cursar el seu doctorat al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal, però confessa que en aquest temps ja s’ha enamorat d’una comarca que li evoca els petits pobles disseminats rodejats de prats verds del país d’on procedeix, República Txeca. La jove s’imagina construint al seu futur en un territori lleugerament allunyat de la vida urbana que li aporta la pau necessària per desenvolupar la seva feina com a investigadora en gestió i tecnologia ambiental.

El seu cas no ús únic a la comarca, tenint en compte que el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal actua com a pol d’atracció per a estudiants interessats a cursar un doctorat en un entorn rural que els permet estar a la vora dels boscos sobre els quals versen les seves investigacions. Contràriament a aquests migrants que aposten per quedar-se en un entorn rural, molts joves de la comarca fan les maletes a la cerca de més oportunitats laborals a les grans ciutats. La marxa de la població més jove és un fenomen que experimenten també la resta de comarques allunyades de l’àrea metropolitana, de forma que la despoblació és un dels grans reptes actuals dels territoris rurals.

Precisament aquest va ser el tema de debat d’una taula rodona organitzada per aquest diari a Solsona (vegeu edició del 29 de març del 2023), que va donar veu a experts i representants polítics del territori. La majoria van coincidir a destacar que la dificultat per accedir a l’habitatge és un dels principals obstacles, tenint en compte que bona part dels habitatges buits a la comarca són masies que requereixen una important inversió econòmica per a la seva rehabilitació. També van esmentar les mancances relacionades amb la connexió a internet, que dificulten el teletreball, o la necessitat d’ampliar l’oferta formativa vinculada a les necessitats empresarials existents a la comarca.

Garantir les oportunitats laborals és una de les claus perquè els joves contemplin la possibilitat de quedar-se a viure en una zona de muntanya. En aquest sentit, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal aporta un valor afegit important, demostrant que és possible fer recerca enmig d’un entorn rural. De la mateixa forma que l’amor a primera vista que experimenten alguns doctorands estrangers, cal fomentar aquest ‘enamorament’ per al territori entre els locals. Per a aconseguir-ho, és necessari que empreses i institucions treballin conjuntament per donar-los un horitzó d’expectatives prou ampli perquè es vulguin quedar.