Queixa i agraïment al personal de l’Hospital de Sant Joan de Déu

Fa anys que, per desgràcia, o potser per sort, la mare necessita una temporada d’ingrés a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Li posen un «pedacet» i cap a casa, fins a l’any vinent.

A mitjans de març es va trobar molt malament i al voltant de les set del matí, amb ambulància, arribàvem a urgències.

Primer de tot vull dir que, fins aquest dia, per part nostra, tot eren lloances cap a l’hospital, doctores, infermeres, personal de neteja, auxiliars... Tothom s’ha portat sempre molt bé amb nosaltres. Ja ho dic, fins aquest dia.

Entrem a urgències i, després d’assignar-nos el box, venen un infermer i una infermera o auxiliars, no ho sé, sense massa miraments a desembolicar les cames que la mare té plenes de llagues. Li van fer moltíssim mal, li van posar unes gases, seques, sobre les ferides dient-nos que ja passaria el doctor.

Vaig demanar-los que li donessin algun calmant per tant de dolor, em van contestar que ja li havien posat paracetamol. Al cap d’una estona, veient patir tant a la mare, vaig gairebé implorar alguna cosa més forta dient que així no es deixava patir ni als animals. Em van dir que li posaven Nolotil.

El doctor va venir a 2/4 de 3, se li devia fer tard perquè, sense miraments, li va arrencar les gases enganxades de tot el matí. No puc descriure el patiment de la mare, són uns moments que quedaran gravats per sempre més a la meva memòria.

Després d’arrencar les gases mirant les llagues així de passada, va marxar a fer els informes. Mentrestant, van venir dues infermeres molt joves a curar-li i embolicar-li les ferides, li van fer molt mal, però amb molta cura i vigilant moltíssim. Gràcies a totes dues.

Va tornar el doctor amb els informes, uns informes en part copiats de dos anys enrere, dient: -Pacient de vuitanta-nou anys (quan la mare en té noranta-un). -Que viu amb el marit (el pare va morir l’any passat). Bé, no cal allargar-ho més...

Va dir-nos que estava demanada l’ambulància per tornar cap a casa, eren 2/4 de 4 de la tarda, l’ambulància va venir-nos a buscar a les 3 de la matinada, més d’11 hores esperant!

Durant aquestes 11 hores, sempre amb molta educació, com ens ha ensenyat la mare, vaig demanar si arribava tres vegades, és molt tres vegades en més d’11 hores?

A les 2 de la matinada vaig tocar el timbre, una sola vegada des de les 7 del matí, la mare havia d’anar al lavabo. En tocar el timbre sento la veu d’un home que diu ambulància, no, ambulància no, pipí! Aquest també devia tenir tard, com el doctor.

Dilluns dia 20 vam venir de visita a cures, en veure l’estat de les llagues, van decidir que s’havia d’ingressar. Som a la primera planta, el personal que ens atén ara, tot del primer a l’últim, és una meravella, gràcies.

Potser el doctor que ens va atendre ha estudiat molt, té molts màsters i molts diplomes penjats al seu despatx, no ho sé, el que sí que sé és que no m’agradaria trobar-me’l mai més. Potser com a metge és molt bo, però, com a persona, per nosaltres no és un Sr. doctor.

Sort n’hi ha que a l’hospital hi ha molts àngels, el nostre es diu Dra. Sonia Mínguez. Gràcies, Dra. Mínguez i Dra. Ascen, moltes gràcies. Un agraïment per a tots els que feu bé la vostra feina, us ho agraïm! Gràcies.

El dia 1 d’abril, la mare ja ens va deixar, se li ha acabat patir.

A la Dra. Estefani i altres doctores, infermeres, auxiliars i totes les persones que aquests dies han anat passant per l’habitació número 102 zona B de l’hospital, volem agrair-vos la vostra tendresa i humanitat en uns moments tan difícils. Moltes gràcies.