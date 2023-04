Els escarafalls del president andalús Moreno Bonilla, d’un munt de mitjans andalusos, i d’un altre munt de madrilenys, perquè l’Està passant de TV3 va fer broma amb la Virgen del Rocío, ens ha portat a molts el record del xàfec que li va caure a l’Albert Boadella per un esquetx a TVE on és burlava del Barça, Jordi Pujol i la Moreneta. Aquesta, invocada pel president, s’apareixia els jugadors a la mitja part d’un partit que perdien contra el Madrid i els deia: «Xavals, m’esteu posant negra, molt negra. És que voleu que em converteixi en una verge de tercera regional? Per culpa vostra el nen m’ha sortit periquito. Vinga, a menjar-vos els merengues per Catalunya. Tot el camp...!». Els jugadors marxaven cantant l’himne i comptant bitllets. Llavors la Moreneta preguntava a una empleada de la neteja: «Remedios, què has posat a la travessa?» «Jo he posat un u, senyora Montse, jo sempre poso que guanyi el Barça». «I tu, el meu petit Xordi?» «Mira, jo, sincerament, he posat un dos, perquè a un costat hi ha el cor i a l’altre... ja m’entens, Montse, el que no són pessetes són punyetes». Llavors li besava els peus i rebia un calbot. En quedar soles, la Remedios preguntava a la Moreneta si podia divulgar l’aparició i la resposta era «ni ho somiïs, boja, que això és un truc del Pujol, que sóc N’Kono, el porter de l’Espanyol», i un home negre sortia de darrera de la imatge. Hi va haver algunes crítiques furibundes a Catalunya que van motivar contrareaccions espanyoles encara més furibundes, rebudes a Catalunya com una agressió centralista. Més serenament, l’articulista Vicente Verdú va escriure a El País: «Uns catalans van maleir i altres van riure. El sentit de l’humor és inseparable de la capacitat de riure’s d’un mateix. Però riure’s d’un requereix, alhora, estar segur d’un mateix. La identitat vacil·lant es defensa amb la severitat; la severitat, amb la grandiloqüència, i la grandiloqüència es converteix aviat en cartró pedra». Una reflexió que valia llavors i continua valent ara.