En algun moment de les properes setmanes cal preveure que la Generalitat segellarà el darrer tràmit per ajustar la presó de Lledoners a la legislació urbanística, després de gairebé 15 anys amb l’equipament funcionant fora de la normativa segons una sentència judicial. Va ser un gran èxit de la plataforma de bagencs oposats a la presó (s’ha comprovat que sense fonament), que des del primer dia van defensar que la planificació urbanística vigent no permetia construir-la. Tenien raó. La Generalitat, però, té totes les eines per modificar-ho i adaptar-ho a les seves necessitats, i ho va fer. Però sense pressa. Fins ara. Mentrestant, la presó ha estat en fals. Dues coses criden l’atenció: una, la delirant sobrecàrrega de burocràcia que pesa sobre qualsevol moviment de l’administració; l’altra, la feridora diferència amb què l’administració exigeix als ciutadans i s’exigeix a ella mateixa. Un ciutadà que deixi passar un termini de qualsevol nimitat serà immediatament castigat per la mateixa administració que es concedeix quinze anys per posar en ordre ni més ni menys que tota una presó. És una diferència de tracte sagnant que hauria de fer reflexionar.