Deu fer uns quinze anys , contractacions i gestions que confiàvem a agències i gestories van passar a ser fàcilment realitzables des de l’ordinador de casa, amb absolut control i estalviant diners. Inevitablement, com més autònoms eren els clients, més serveis patien o tancaven. Però de mica en mica, darrerament, les coses han començat a canviar. Hi ha excepcions glorioses i webs modèliques però, en general, les empreses cada cop demanen coses més complicades i més antipàtiques; els pagaments requereixen cada cop més verificacions i més burocràcia; les gestions han començat a ser més exigents i incòmodes. Tothom que ofereix un servei online es veu amb cor d’exigir al client una vocació administrativa digna d’un subsecretari ministerial amb molts triennis, les webs d’algunes companyies són una absoluta catàstrofe, i les de l’administració gairebé sempre sotmeten els ciutadans a un abús, una tortura, pura violència. Avarícia comercial, exigències legals, por a les estafes i simple incompetència s’han anat aliant per convertir gestions senzilles en tràngols atabaladors que poden naufragar per minúcies misterioses als settings del mòbil. Ja no és agradable. Aventuro una teoria: el traspàs de públic del mostrador a l’app ha tocat sostre. Molta gent, si pot, tornarà al mostrador. Si en queda algun d’obert.