Els calaixos de les administracions estan plans de projectes que farien feliç a la ciutadania si alguna vegada s’executessin. A les portes de les eleccions municipal se’ls treu la pols i es tornen a fer públics com si res hagués passat. Aquest és el cas de l’Eix Ferroviari Transversal, una infraestructura que es va començar a dibuixar l’any 2004 i que va seguir diferents tràmits urbanístics fins el 2010. Una de les ànimes del projecte va ser l’actual conseller d’Universitats, Joaquim Nadal, que en aquella època va ser conseller d’Obres Públiques.

L’eufòria econòmica de principis d’aquest segle XXI ens va situar en un món imaginari idíl·lic que es va tallar de cop amb l’esclat de la bombolla immobiliària i el rescat dels bancs per part del conjunt de la societat. Un tren entre Alguaire i Girona, amb 300 quilòmetres de nova via, com alternativa al vehicle privat era i és desitjable, però poc realista on els recursos econòmics són limitats. La majoria de ciutats i pobles de la Catalunya interior en sortirien beneficiats, però especialment Igualada, on es bifurcaria en direcció Manresa, Vic i un ramal cap a Martorell i port de Barcelona, en aquest cas, amb especial interès en afavorir les activitats logístiques.

No ha deixat de ser una sorpresa que set alcaldables d’ERC s’hagin trobat a Igualada per treure de l’oblit aquesta carta als reis que, en algun moment, es va considerar que tindria un cost econòmic de 7.000 milions d’euros. En clau electoral, és més fàcil d’entendre, donat que Esquerra fa una aposta forta per conquerir la capital de l’Anoia, històricament en mans de Convergència i les sopes de lletres posteriors i el PSC. La que va ser consellera, Alba Vergés, és un pes pesant del partit i de la política catalana, que va assumir un protagonisme especial amb la gestió de la primera etapa de la covid. És una cap de cartell potent que ha de fer promeses d’envergadura.

L’Eix Ferroviari Transversal, ja sigui per electoralisme o no, torna a ser a sobre la taula i convé que no es torni a empolsinar. Després de gairebé dues dècades d’haver-se fet els primers plànols, valdria la pena que l’actual conselleria responsable de les obres públiques de la Generalitat faci un pas endavant, repensant el que calgui del primer projecte i que, a partir del realisme, es fomenti el transport públic ferroviari entre les comarques interiors i Girona. S’han de definir costos reals i fases a executar. Determinar si realment són necessaris els 300 quilòmetres de nova via, o és suficient la reforma i millora de l’actual traçat ferroviari entre Lleida i Manresa, amb el nou ramal fins a Igualada. El projecte es tan ambiciós que contempla una velocitat «normal» per a passatgers de 160 km/hora i una màxim de 250 km/h i entre 100 km/h i 120 km/hora per als trens de mercaderies.

Ens tornen a posar un caramel a la boca, mentre cap dels governs de la Generalitat, de diferents colors polítics, ha estat capaç d’escurçar i millorar significativament el trajecte entre Manresa i Barcelona. Arguments de tots tipus, que si cal construir nou túnel, que si massa trens, que... Diguem sí a l’Eix Transversal Ferroviari per fases i pressupostos realistes i diguem sí a la millora de les connexions fèrries entre Manresa i Barcelona i Manresa i Lleida. Diguem no a només treure la pols de grans projectes.