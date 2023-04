Una entitat cultural amb arrelades justificacions històriques i artístiques, «Amics del Romànic del Berguedà», a la junta de la qual m’honora pertànyer, compleix enguany el 35è aniversari de la seva fundació, motiu pel qual he decidit dedicar-li el present article.

Per rememorar anualment aquesta efemèride fundacional, l’entitat ja té el costum d’organitzar, amb un nodrit grup de socis, la visita a alguna altra comarca del nostre país on gaudir d’una o dues monumentals joies d’aquest art medieval, amb la finalitat d’enriquir coneixements així com amb el digne propòsit de propiciar-hi eventuals vinculacions culturals.

Permeti el lector, i amb honestedat personal ho dic, que en aquest concret aniversari aprofiti la circumstància d’un dels meus freqüents viatges europeus, amb el complementari propòsit d’aturar-me en dos llocs concrets on aquest període de l’art i la història hagin deixat petjada digna d’analitzar. Em sembla una oportuna circumstància per a rendir personal i merescut homenatge a la nostra entitat i als seus lloables objectius.

Una de les localitats europees escollides ha estat Nivelles, a Bèlgica, amb 29.000 habitants, que compta amb la impressionant col·legiata romànica de Santa Gertrudis, mostrada a la foto annexa.

I l’altra és Gellone, a Occitània, que tot i amb sols 260 pobladors, és qualificada com una les viles més boniques de França. I a banda, s’enorgulleix de la romànica església de Sant Guilhèm dau Desèrt, en occità, patrimoni de la UNESCO.

El que prioritàriament m’interessa destacar a l’article és la correlació de decisius moments històrics europeus i catalans que entre una i altra localitat cultural tingueren efecte.

El cas és que a la col·legiata de Santa Gertrudis de Nivelles hi romanen les despulles de Pipi el Vell o de Landen, mort l’any 640, que fou majordom de palau de la dinastia merovíngia i antecessor directe de Carlemany el qual, com es sabut, l’any 800 fou coronat emperador del Sacre Imperi Romanogermànic, origen i fonament de la gran Europa cristiana, de la qual Catalunya començà des de llavors a formar-ne part.

El realment singular i coetani del cas fou que precisament l’any següent, el 801, Carlemany ordenà al seu fill, Lluís el Pietós, que assetgés i conquerís la ciutat de Barcelona, fet que aconseguí, deslliurant-la dels musulmans i donant així impuls al comtat barceloní que acabà esdevenint l’autèntic nucli germinal de Catalunya. Fou amb aquest esdeveniment que quedà escrita una de les pàgines més glorioses de la història del nostre país.

Cal no oblidar tampoc que en la conquesta de Barcelona, al costat de Lluís el Pietós, hi jugà un paper destacat, el prestigiós militar Guillem de Tolosa, alhora cosí de Carlemany i pare del primer comte de Barcelona, Berà.

I sense tampoc deixar de destacar que la intrèpida virtut guerrera de Guillem, es transformà, tres anys després de la conquesta de Barcelona, en devota mansuetud d’ermità. I tant fou així que fou ell qui aixecà, a la localitat occitana de Gellone, la segona de les esglésies romàniques de les que parlem avui.

Temple aquest que, una vegada canonitzat Guillem, l’Església es consagrà en el seu propi nom com Sant Guilhèm dau Desèrt i on el sant hi roman sebollit i venerat.

En resum, i com a reflexiu teló de fons, dues joies arquitectòniques medievals amb un vell sepulcre a cadascuna, rememorant-nos la naixença d’un imperi i d’una nació en dues dates tan llunyanes des d’avui com properes l’una de l’altra.

L’obligada limitació d’espai d’aquest article atesa a la seva major densitat temàtica i la necessitat d’oferir-ne imatges, m’estimula a dedicar-li la conferència que em pertoca pronunciar el mes d’octubre per als socis de l‘entitat, amb renovats motius de lloança envers la seva tasca i capacitat de fer-nos enamorar del país des de l’art i de la història.