L’Ajuntament de Sant Fruitós ha iniciat els tràmits per fer possibles dos carrils bici que connectin el poble amb Manresa i amb Santpedor, dos projectes que s’afegeixen a dos més que hi ha en marxa, un entre Sant Fruitós i Navarcles i un entre Manresa i Santpedor per Pineda de Bages. Es va posant fil a l’agulla per satisfer una demanda molt real que ha estat desatesa mentre, per exemple, Manresa es barallava amb les seves voreres per crear uns carrils que no tenien una demanda realment important i que, com que tampoc no han estat creats de forma realment útil i funcional, tampoc no han estat capaços de crear la demanda amb la seva existència. Mentrestant, centenars de ciutadans pedalen per oci entre aquests municipis del rovell del Bages, i troben tota mena de dificultats per fer-ho. L’exercici de moure’s per rutes alternatives a les dels cotxes pot començar per esport o per lleure, i anar evolucionant cap a una utilització que substitueixi el cotxe en els itineraris més concorreguts pels conductors del Bages. És urgent afegir Sant Joan a aquesta petita xarxa de neix, i que quedi connectada, per fi, per dins de la zona urbana de Manresa.