Entro a la darrera enquesta del CIS pel tema de les parelles obertes i m’entrebanco amb la classe social dels enquestats. La que ells mateixos s’atribueixen. Segons les respostes espontànies, tres de cada quatre espanyols són de classe mitjana. Més exactament, el 73%. I dins d’aquesta magnitud la gran majoria se situa a la part mitjana de la classe mitjana. Només un 8% es defineix com de classe baixa o pobra, i un 7% com de classe alta. I hi ha un 10% ubicat en les categories de «treballadors» i «proletaris», detall que revela les escasses expectatives d’una revolució socialista en aquesta banda de món. La crida a que s’alcin els «damnats de la Terra» i els «forçats de la fam», com diu la lletra de L’internationale, no trauria al carrer gaires milions de ciutadans.

Les enquestes que situen tres de cada quatre espanyols en les classes mitjanes expliquen perquè els socialistes de Pedro Sánchez han decidit invocar-les constantment en els seus discursos. «Classes mitjanes, pregueu per nosaltres» és la jaculatòria que entonen al temple de la rosa. Però com que el PSOE té una història d’Internacional Obrera, i una O a les sigles, modifica el mantra i l’allarga amb la paraula «treballadores», que produeix dos resultats diferents segons la presència o l’absència d’una conjunció copulativa: «Classes mitjanes treballadores», que exclouria tant els que no treballen com els treballadors de classe baixa, i «classes mitjanes i treballadores», més inclusiu en aparença. Ara bé, per definició la classe treballadora es considera víctima de la desigualtat capitalista i reclama una compensació en forma de serveis públics potents i ajudes de l’Estat, mentre la classe mitjana té com a tret característic la certesa de pagar massa impostos. Atendre alhora les demandes de les dues categories implica gastar més i recaptar menys, i això no pot ser. Excepte si fem cas a Thomas Piketty i clavem uns tipus impositius del 90% als molt, molt rics. Quan vulguin poden començar a riure.