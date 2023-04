Ara fa quinze anys que va morir l’abat Cassià Maria Just; en el seu funeral, l’aleshores conseller, Francesc Baltasar, va demanar a la Moreneta que fes ploure. Un cop va ploure, el conseller decretà la fi de la sequera i van quedar interrompudes les obres de transferir l’aigua de la conca de l’Ebre a l’àrea de Barcelona. El seu profund sentiment ecologista li va impedir que les obres s’acabessin, i va desmuntar tot el que hi havia fet.

En aquells anys, el debat sobre l’aigua va ser molt intens, l’estudi del transvasament del Roine va estar sobre la taula, les dessaladores van ser assumides a contracor pel seu alt consum energètic, però sobretot el debat sobre l’estalvi del consum d’aigua va aconseguir que Catalunya fos durant uns quants anys la regió europea amb el consum domiciliari més baix. Van ser moltes i intenses les campanyes que es van dur a terme.

Què en queda avui, d’allò, què n’hem après? El govern de la Generalitat no ha volgut saber-ne res, del passat, com que tenen la veritat revelada no han volgut obrir cap debat sobre què fer, i quan no ha quedat més remei, perquè la situació ja és angoixant, han exigit als ajuntaments l’aplicació de mesures. El cert és que ja la primavera passada la cosa estava malament, aquest estiu passat vam tenir un bon nombre de municipis amb restriccions. Alguna mesura s’havia d’haver pres, si més no començar a parlar-ne.

En quinze anys, temps per al debat i la planificació d’obres, n’hem tingut, i molt. Poc després de l’anterior sequera va néixer el procés i a partir d’aquell moment qualsevol debat va quedar aparcat, res era important. Ara com ara, al país només tenim en funcionament les obres iniciades en aquella època. Dues dessaladores, una al Prat i l’altra a Blanes, i una sola planta per reutilitzar d’aigua per al consum humà, que es troba al Prat i que bombeja l’aigua Llobregat amunt perquè es barregi amb la del riu i pugui ser reutilitzada. Tots els experts diuen que és imprescindible fer una segona planta al Besòs, però la Generalitat actual no la considera prioritària, i dels 127 milions que ara ha decidit gastar, els pròxims anys, per a obres hidràuliques no n’hi dedicarà cap.

Aquesta setmana el president ha reconegut que la sequera és el problema més rellevant de Catalunya, això sí, en un acte on va presentar el seu projecte estrella, el referèndum. Siguem seriosos, referèndums i sequeres no lliguen, i va sent hora que dediquem al primer problema del país el temps que es mereix. Un problema d’aquest nivell requereix consens i el consens només surt invertint-hi moltes hores, escoltant i debatent amb tothom. Anem tard, però cal fer-ho. Creure que la sequera s’arreglarà per decret és el mateix que creure que ho farà la Moreneta. I si pot ser, aquesta vegada, a part de referèndums, seria convenient no oblidar-se de les infraestructures. Estic segur que des que Guillem Catà dissenyà la Séquia l’any 1339 fins que es va acabar el 1383 va ploure i molt, però els nostres avantpassats no es van esperar a una nova sequera.