Em fa gràcia quan em demanen d’on soc. Me n’ha fet des de ben petita perquè tinc la facilitat de ser i de sentir-me de tots els llocs per on m’ha portat la vida, i aquesta situació tan peculiar ha estat motiu de situacions gracioses, fins i tot grotesques, davant el meu dubte abans de donar una resposta mínimament creïble. I aquesta, sovint, també és graciosa.

De fet, crec que no la tinc i se’m fa especialment difícil pensar d’on soc sense accent diacrític. Hi haurà qui esclatarà a riure, però l’aprenentatge dels diacrítics forma part d’una de les etapes de la meva formació com a persona més importants de la meva vida, i privar-me d’això ha estat com perdre una peça del meu trencaclosques mental.

Tots tenim un sentiment de pertinença més o menys profund associat a un lloc que ens permet assegurar on es situa l’origen de la nostra existència i que, en un context de normalitat, va associat a un període prou llarg com per connectar amb elements tangibles i intangibles que van «formatejant» el nostre disc dur: paisatges, colors, veus, olors i sorolls, així com persones, jocs, cançons, la llengua, l’escola, l’esbart o els gegants. Tot depèn del lloc on t’hagin portat al món i on arrenqui el teu camí.

Els començaments marquen la vida: són punts de partida no volguts que es viuen de millor o pitjor manera en funció d’un context i d’unes variables sobre les quals no tenim cap mena de control, però que són fonamentals per forjar la voluntat i la determinació que, en un futur, sí et permeten decidir què acceptes, què declines i per què, alhora que et faciliten les eines per crear les condicions de la vida que vols viure.

La meva resposta des de fa anys és composta i variable: vaig néixer en un lloc que no puc canviar (Barcelona), soc d’on m’he sentit sempre (Monistrol de Montserrat) i visc per on em porta la vida (Barcelona, Monistrol, Manresa, la Seu d’Urgell i Andorra). Només hi ha una part que canvia i que em canvia, per fortuna: els llocs i les persones que han contribuït a forjar les capes del meu substrat com a persona i que m’han lligat per sempre a un espai a un temps que és el meu.

Penso d’on soc, ara mateix, mentre enfilo la Diagonal al meu ritme, amb l’aire d’algú que no encaixa amb l’ambient de la ciutat ni amb calçador. I ara soc a Barcelona (que no de Barcelona) i hauré de buscar alguna via de connexió amb aquesta ciutat cada vegada més impersonal i freda, ratllant la Intel·ligència Artificial. Torno a ser al lloc que em va veure néixer i em trobo davant d’una ciutat amb una identitat difusa, confosa i poruga, més enllà dels claims aspiracionals que ens diuen com n’és de bonica.

Miro portes endins i veig, per fortuna, que el pòsit del meu jo és tan divers com compacte i em permet afirmar-me amb tot allò que és en mi (també aquesta Barcelona sense rumb): «orgullosa de saber-me forta, valenta, contradictòria i incondicional» (N. Rodríguez; El que mai et vaig dir. Ed. Límits 2023) I relativitzant el pas dels anys: avui som aquí i demà allà... i així, successivament, fins que deixem de ser. És llei de vida.