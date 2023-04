Aquest diumenge, 16 d’abril, torna a tocar; és la setena vegada que una colla d’entusiastes puig-regencs organitzen el Vieer Fest. Una proposta lúdica que convida a remirar i reinterpretar el ric i variat patrimoni industrial de Puig-reig combinant arquitectura, història, cultura amb cervesa artesana, vi i gastronomia. Tot producte de proximitat, i a la torre Nova i al que van ser els seus jardins privats, amb amics, parents i coneguts.

L’any passat, després de dos anys sense celebrar-se per la covid, el Vieer va omplir els carrers de l’Ametlla de Merola complint amb escreix aquest objectiu: una festassa!

Diumenge el convit és a la Torre Nova de Cal Pons, on podrem veure les últimes intervencions de restauració que s’hi han fet, a l’exterior i a l’interior, i passejant-nos per les seves estances –prop de 600 m2– i el seu jardí privat, tindrem l’oportunitat de veure el que en queda d’una etapa d’esplendor; i també adonar-nos de les potencialitats del que tenim.

Una bona dosi d’autoestima, que ja ens convé, perquè sense estímuls positius no serem capaços d’imaginar un futur millor, i, sobretot, fer-lo possible. De fet, aquest és el missatge de fons de la proposta: una aposta indiscutible pel que tenim. Per això, aquesta mirada fresca i lúdica al patrimoni i al passat s’acompanya amb tastos de cerveses artesanes, vins, cocteleria, vermuteria i una bona gastronomia de la mà d’una colla d’entusiastes que estan canviant el model de comerç, d’elaboració de productes i de servei a la nostra comarca. Entusiastes també els que acompanyaran la proposta patrimonial i gastronòmica amb música DJ i clàssica, amb màgia i jocs per als més petits.

Una manera diferent, atractiva, d’acostar-se al patrimoni industrial, que convida a imaginar innovadores alternatives de futur.

Ens agrada la proposta, perquè en cada una de les edicions (a Cal Prat, a Cal Casas, a Cal Marçal, a l’Ametlla i a Cal Pons) els entusiastes organitzadors ens han convidat a fixar-nos en diferents aspectes que, com la industrialització i el fenomen de les colònies, van canviar la nostra comarca: el llegat arquitectònic, la importància del riu, el treball, la vida en comunitat, la «cultura de colònia»...

Aquest any el focus s’ha posat en les famílies propietàries que van crear les colònies, i el contenidor és la torre nova de Cal Pons, els seus interiors i els seus jardins, on es podran veure les últimes intervencions a favor de la conservació i les moltes oportunitats que ofereix aquest edifici i els seus entorns.

Nota: Entusiasme, una paraula que no fem servir massa. D’origen grec, els hel·lènics la feien servir per qualificar les manifestacions de la possessió divina per Apol·lo (el déu de l’art, la bellesa, la música, la poesia, simbolitzat en un llorer florit) i per Dionís (és el déu del vi i la vinya, del teatre, de la rauxa i de les festes i banquets, simbolitzat en un gotim de raïm).