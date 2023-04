Unes motos d’aigua avancen en formació per la línia de l’horitzó mentre alguns vaixells estenen les veles blanques com aletes de taurons innocents. La platja és una processó marítima plena de colors. Jerseis, xancletes, tovalloles. Les penes, fosques, no es veuen i el món aquí i així confon i pot arribar a semblar perfecte. La petjada humana es repara amb facilitat. Es fa i es desfà com el dibuix a la sorra de la nena de cabells llargs i el castell construït per una mare i un fill a cops de galleda. Una dona crida «ves amb la iaia!» i el nen hi va, i la iaia xiscla. Si l’instant s’eternitzés i no marxés mai el sol, i sempre fos migdia, i no hi hagués lloc on amagar-se –ni murs, ni teulades, ni cases–, i tothom continués passejant, jugant, corrent, parlant i mirant el mar, podríem veure créixer els infants, com estripen la roba, com les cames i els braços se’ls allargassen, i com els adults se’n fan més i es tornen més lents i més tranquils, també. I els vells, els més vells, s’esfumarien en una ventada, l’ànima esdevindria sorra fina i els ossos caurien a terra com un grapat de petxines. I la dona embarassada pariria. I el bebè a qui donen el pit embolcallat en una tovallola lila es faria tan gran com el seu germà, que fa tombarelles i que s’enfada quan una onada li pren la pilota. No hi ha ningú dins l’aigua. Només els taurons innocents. I, és clar, la pilota que sura. És impossible pensar en la sequera davant de tanta aigua.

A la sorra, una jove solitària de peus descalços mira i fuig. Una altra llegeix un llibre repenjada a l’esquena d’un noi. Em pregunto com poden fer una composició tan harmònica en una posició aparentment tan incòmoda. O potser només posen perquè algú com jo se’ls miri i els envegi. Al seu darrere, una bandera mig esquinçada oneja al capdamunt d’un edifici restaurat que seria bonic si no fos per un triangle groc llampant que anuncia que es lloga. El salven les quatre fulles que treuen el cap pel terrat, que trenquen la serietat de tanta línia –finestres, porta, façana–, i el senyor que balla a prop del balcó obert de bat a bat perquè hi entri –o en surti– alguna cosa bona. «No vull ser dolenta, però...», conversen un home i una dona arribats de dos mons oposats. Ella vesteix com si fos al pol nord i ell, al tròpic. El fred i la calor comparteixen primavera vora mar on alguns hi tornem per prendre el pols a la vida més íntima, la que batega sota una mena de crosta quotidiana i de soroll. I, per un instant, no queda res. Ni vaixell ni vela, només l’home que agafa una tovallola, l’espolsa a l’aire i dibuixa un arcbotant gairebé perfecte.