El ple del Consell Comarcal del Solsonès ha aprovat dedicar 800.000 euros a adquirir un solar a la Pujada del Seminari amb l’objectiu que sigui cedit a la Generalitat per tal que el Departament de Salut hi construeixi un nou equipament que substitueixi l’actual Centre Sanitari. El termini per fer-ho, segons els plans del Consell, que cal entendre que estan coordinats amb Salut, és de sis anys. Aquesta decisió es pren just quan el Centre Sanitari acaba de ser traspassat a un nou organisme públic de Salut que se’n farà càrrec, moviment que culmina anys d’incertesa sobre com garantir la viabilitat de l’ens sanitari solsoní. Que hi hagi un nou equipament a l’horitzó per substituir l’actual, ja envellit, crea una perspectiva optimista. Però la qüestió és si aquest futur equipament serà un nou Centre Sanitari (un equipament on hi haurà ingressos i especialistes, un hospital en petit) o un Centre d’Assistència Primària gran, seguint el model territorial estàndard de Salut. Aquest futur edifici amaga la clau de la gran pregunta: a mitjà termini, el Solsonès mantindrà els serveis actuals? Salut encara no ha respost d’una forma solvent aquest interrogant, i convindria que ho fes.