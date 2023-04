El dolç moment de Manresa com a plató cinematogràfic viurà dimarts un nou episodi amb la preestrena dels primers capítols de Tú también lo harías a Multicinemes Bages Centre. La sèrie de Disney+ que signa el manresà David Victori, a més de rodar-se a la capital del Bages, ha fet de la ciutat la protagonista de la ficció, no només l’escenari. Les últimes xifres aportades per l’Ajuntament a través de la Manresa Film Office sobre rodatges i nombre de produccions al llarg del 2022 parlen de rècord (200 dies de filmació i 41 projectes) i més projecció, especialment pel videoclip de Shakira. La Manresa Film Office s’ha convertit en un peça que genera indústria cultural i, per tant, beneficis econòmics per a la ciutat: 700.000 euros l’any passat, més de tres milions amb 136 rodatges des del 2017. L’idil·li actual posa en evidència la feina de formigueta que la Manresa Film Office ha anat fent en els darrers set anys per arribar fins avui i la necessitat de tenir clar quin és el paper que ha de continuar jugant si es vol potenciar i promocionar la ciutat com a plató cinematogràfic que, a més de projecció, generi un retorn econòmic.